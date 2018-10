“La mayoría de los que se quejan por el aumento del gas son militantes que quieren asustar a la gente”

En ese sentido, en diálogo con radio Mitre, Iguacel se refirió a las críticas por las subas y apuntó a la oposición: “En principio, en general, te voy a decir con total franqueza, pero total franqueza porque me meto, las reviso personalmente. Más de la mitad de lo que dicen eso son militantes que quieren asustar a la gente, son mentiras”. A continuación, cuando los periodistas Marcelo Bonelli y Sergio Rubin le resaltaron que ese reclamo fue expresado por una variedad de personas, a lo que Iguacel respondió: “Es verdad, por eso no dije todos, dije la mitad más o menos. Vamos de vuelta: una gran cantidad, por lo menos de los que me han tocado revisar a mí, después terminan reconociendo que tenían una fuga de gas, que era una casa de 350 metros cuadrados”.