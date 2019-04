La nueva vida de Roberto Pettinato: toca “a la gorra” en Nueva York

El año pasado, el ex saxofonista de Sumo recibió un gran número de denuncias públicas por acoso sexual.

El año pasado, la locutora y conductora de radio y TV Martina Soto Pose relató que sufrió acoso por parte del humorista Roberto Pettinato, durante las grabaciones del programa Un mundo perfecto, que conducía el ex saxofonista de Sumo años atrás.

“Pettinato era como era porque lo dejaban. Porque cuando yo estaba en CQC y tuve situaciones feas con él, se las fui a comentar a mi jefe y la respuesta fue: ‘Bueno, Martina, mirá, yo no lo vi. No es que no te crea, pero no sé’”, relató Pose.

Y siguió: “Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: ‘Bueno, esto es así’. Un horror”. Tiempo atrás, habían salido a la luz los testimonios de Josefina Pouso, Julieta Ortega, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras, contra el ex saxofonista.

Más tarde, en medio del debate sobre acoso y abuso en la farándula, Fernanda Iglesias aportó la última denuncia contra Pettinato. En el programa Hay que ver, en Canal 9, luego de un repaso sobre los testimonios de las distintas mujeres, la periodista reveló que el conductor se había masturbado enfrente de ella y sin ningún tipo de pudor.

Ante las denuncias públicas en su contra, Pettinato decidió abocarse de nuevo a su gran pasión: la música, y rehacer su vida lejos de la farándula, sobre todo, de la Argentina. Actualmente, alquila un departamento en Harlem, Nueva York, y toca el saxo a la gorra en el Central Park.

En un video que difundió el programa Los Ángeles a la mañana, se lo ve al ex saxofonista de Sumo tocando en el histórico e inmenso parque de “La Gran Manzana” frente a decenas de personas. Sin ir más lejos, un niño se le acerca para darle algunos dólares, mientras su papá lo grababa.

Según contó Ángel de Brito, el ex conductor le aseguró que hizo 30 dólares en 25 minutos, es decir, poco más de un dólar por minuto, “Volvió a su antiguo amor. Él va a vivir de la música. Esto (tocar a la gorra) lo hace como un juego, no va a vivir mendigando en el Central Park”, aseguró el periodista de espectáculos, quien además contó que Pettinato viajó a la Argentina hace unos días para ver a su hijo, Felipe.