La obra de Banksy vendida en US$1,4 millones que luego se autodestruyó, ahora vale más

Así opinaron varios expertos sobre el cuadro “Girl with Balloon”, triturado inmediatamente después de ser subastado.

Cuando el artista británico Banksy destruyó de forma espectacular una de sus obras la semana pasada después de que fuera subastada, muy probablemente multiplicó su valor, según varios expertos, que aseguran que podría valer el doble que la original.

Nadie sabe cómo el misterioso artista consiguió activar el mecanismo escondido en el marco de la pintura “Girl with Balloon” (“Niña con globo”) justo después de que fuera vendida el viernes en la casa de subastas Sotheby’s por 1.042.000 libras (unos 1,4 millones de dólares).

Los restos de la obra se han convertido en una nueva obra de arte en sí mismos y han sido rebautizados por Banksy: “Love is in the Bin” (El amor está en la papelera).

La compradora de la obra es una “coleccionista europea” con una larga relación con la casa de subastas, señaló Sotheby’s en un comunicado, aunque no detalló su identidad.

No es la primera vez que Banksy prepara una acción de protesta contra el mercado del arte. En una ocasión, hizo vender en Central Park originales suyos firmados, sin ninguna comunicación, a un precio muy bajo. Y también colgó en un muro de la sala de la Mona Lisa en el Louvre una reproducción con un “smiley”.

Pero este nuevo “happening” del viernes en Londres ha sentado precedente y podría volver de moda las obras hechas trizas, destacan varios expertos.

Para Thierry Ehrmann, presidente de Artprice, especializado en las cotizaciones en el mercado del arte, el “precio actual” de esta obra tendría que “situarse por encima de los dos millones de euros”.

“Se trata de una performance prestada del ready-made de Marcel Duchamp. La lectura es que el arte viene de la calle, donde lo efímero es el padre natural del Street Art”, afirma Ehrmann a la AFP.

“Banksy recuerda que, incluso en una venta de prestigio, todo su arte es efímero”, agrega.