La plana mayor de la UCR reclama debatir la fórmula presidencial

La plana mayor del radicalismo, reunida en Corrientes, envió señales de distensión a la Casa Rosada: ratificó su sociedad con el macrismo en Cambiemosy, al mismo tiempo, bajó las expectativas de una eventual compulsa interna con un candidato propio que enfrente al presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias de agosto próximo.

Sin embargo, los radicales allí presentes también le marcaron la cancha a sus socios. En un documento, y resaltado con letras en negrita, advirtieron que no tolerarán nuevas subas en las tarifas de los servicios públicos y reclamaron políticas activas en favor del consumo. También enfatizaron que quieren discutir todas las candidaturas nacionales -incluido el binomio presidencial- en el seno de la mesa nacional de Cambiemos.

Dicho de otra manera, no van a aceptar que el candidato a vicepresidente y quienes integren las listas de legisladores nacionales sean impuestas a dedo desde la Casa Rosada.

Firmaron el documento los tres gobernadores radicales, el anfitrión, Gustavo Valdés(Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza), jefe del partido. Los acompañaron los jefes de bloque Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff y Angel Rozas (Senado).Allí dejaron en claro que “la discusión sobre las candidaturas nacionales, el binomio presidencial y las legislativas” deben desarrollarse “en el marco de la mesa nacional de Cambiemos” con el objetivo de apuntar “al fortalecimiento de la coalición” que “evite una regresión populista”.

La discusión de las candidaturas debe darse “en el momento oportuno”, señala el documento, sin imponer plazos. Pero está clara la intención del radicalismo de pelear por lugares de poder dentro de la oferta electoral de Cambiemos. La vicepresidencia sería su apuesta de máxima. Si el macrismo no se hace eco de sus reclamos, la alternativa de una elección interna cobraría cuerpo. La Casa Rosada rechazó tajantemente esta posibilidad; la misma postura expresó Elisa Carrió, la tercera socia en Cambiemos.

En el radicalismo las posiciones al respecto están divididas. El vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, presente también en la cumbre radical, expresó que “no vamos a hacer nada que debilite al Presidente”, y subrayó que “el candidato de Cambiemos es Mauricio Macri, quien dirige los destinos del país”. En el mismo sentido se expresó el senador Ricardo Colombi. “El candidato es el presidente Macri, ese es el camino más seguro para el país”, aseveró.

Los más críticos de la gestión macrista, en cambio, agitan la bandera de las primarias y lanzan como candidato a Martín Lousteau. La cúpula del partido, que en un principio descartaba la idea, comenzó a barajarla como una posibilidad firme ante el estancamiento que muestra Macri en las encuestas y la falta de resultados positivos en la gestión económica.

“Recién en abril o mayo tomaremos una definición”, anticipó Cornejo la semana pasada. En Corrientes los gobernadores ratificaron que no se avanzará a las apuradas con una decisión. Además, aún no está resuelto quién sería el candidato radical en una eventual primaria. En declaraciones a Clarín, el diputado Lousteau (Evolución Radical) aclaró que él todavía no decidió si será candidato y se mostró molesto por cómo el radicalismo utiliza su nombre en sus disputas internas con el Gobierno.

Tarifas y otras críticas

Otro de los párrafos escritos en negrita apunta a marcar las diferencias del radicalismo respecto de la gestión económica del Gobierno.

“Creemos necesario revisar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. También creemos conveniente fomentar el crédito para el consumo, como así también subsidiar tasas a las pymes y micro pymes, como medidas excepcionales, que permitan generar un circuito virtuoso de la economía”, enfatizaron.

“Las enormes expectativas de la sociedad argentina, expresadas en el deseo de Cambio, que en el 2015 se plasmó en el triunfo electoral, no han sido plenamente satisfechas, y son objeto de ocupación y trabajo por parte de todo el equipo de Cambiemos.

Igualmente, la plana mayor del partido ratificó su pertenencia a Cambiemos.

"El radicalismo tiene un compromiso claro y consistente con Cambiemos, la construcción política que fundamos -enfatizaron los firmantes-. Compromiso que puede verificarse en el respaldo parlamentario sin fisuras que nuestros legisladores han brindado al Ejecutivo, en el acompañamiento de nuestros gobernadores y en el despliegue de nuestros militantes en el territorio. Compromiso inspirado en evitar cualquier regresión a escenarios de deterioro institucional".