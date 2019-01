La primera foto de Juan Darthés en Brasil, acompañado por su esposa y sus hijos

“Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal. Cuando me recriminan ‘¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario’, yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración”, agregó hacia aquellos que cuestionan su accionar sobre la denuncia penal contra el actor.

Hasta el momento, poco de sabe de la estadía de Juan Darthés en Brasil, eliminó todos sus perfiles de las redes sociales y no volvió a dar ninguna entrevista. Tampoco se sabe cuándo regresa a Argentina.