La responsabilidad de un lavado de manos puede salvar una vida

El Hospital Centenario Gualeguaychú a través del Consultorio Amarillo de Infectología elaboró una guía práctica para tener una atención limpia y más segura para toda la población.

“Una atención limpia para todos está en tus manos” es el eslogan la Organización Mundial de la Salud [OMS] que desde el 5 de mayo de 2009 concientiza a la población, pero en especial a los trabajadores de la salud, a higienizarse las manos, cuando y como corresponde.

Los estudiantes de la Tecnicatura de Enfermería recorrieron las instalaciones del nosocomio enseñando el proceso correcto de higienizar las manos a todos los presentes, sean profesionales, pacientes o familiares.

La Licenciada en Enfermería, Dalila Etchegoyen [MP 12065] que integra el Consultorio Amarillo precisó que “aproximadamente un 50 por ciento de las infecciones son intrahospitalarias, esto es, una enfermedad que el paciente no trajo y la adquirió en el hospital. Son provocadas por la escasa o nula adherencia a la higiene de manos en el personal de salud: médicos, enfermeros, kinesiólogos, extraccionistas o todo aquel que interviene o toca al paciente o a su entorno”.

Por esa razón, la OMS propone cinco momentos esenciales para la higiene de manos: antes de tocar al paciente; al realizar un procedimiento aséptico; después de un riesgo de exposición a fluidos corporales; tras manipular al enfermo y después de salir dela habitación del paciente.

Con esas premisas “ya no se habla de “Lavado de Manos” porque hace referencia al uso de agua y algún tipo de solución jabonosa y papel para el secado. Este tipo de higiene se usa muy poco, pensemos que requiere insumos e infraestructura que no siempre están disponibles en forma mediata e incluso los hospitales y sanatorios, por lo general, son construcciones antiguas, que no fueron hechos pensando en el lavado de manos como algo prioritario. Por ejemplo, tenemos salas de 50 metros de largo, con 20 o más camas y un solo lavatorio en una punta. Entonces, es técnicamente imposible poder cumplir con los cinco momentos de la Higiene de Manos en situaciones como esta”, alertó Etchegoyen.

Sin embargo, la enfermera destacó que “por suerte, desde hace varios años, se dispone de las soluciones de alcohol gel. Esta más que comprobado, que además de ser el mejor método para eliminar los gérmenes de las manos, es económico, fácil de usar y puede estar al alcance de cualquiera, colocándolo en puntos de atención, al ingresar a las habitaciones, al pie de las camas, en las mesas auxiliares, en el bolsillo del uniforme del personal”.

Compromiso por la salud

“Hoy quiero hacer énfasis e informar a la población general de los beneficios de esta práctica, para que puedan ejercer su derecho y exigir al personal que los atiende y a sus acompañantes, a que realicen una higiene de manos adecuada antes y después de cualquier tipo de atención”, destacó.

Asimismo, Dalila Etchegoyen puntualizó que “los cinco momentos se pueden resumir en dos: Antes y después de tener contacto con el paciente y su entorno. No es reemplazable por el uso de guantes e implica desde la toma de los signos vitales, el control de equipos y monitores conectados al paciente, administrar medicación o cambiar las sabanas, etc”.

“Las nuevas generaciones tanto de los pacientes como de profesionales, deben aprehender que la higiene de manos nos evita no solo enfermarnos más, sino menos gastos económicos, menos días de internación. Es esencial que hagamos uso de nuestros derechos y apliquemos lo que hemos aprendido en tantas campañas de concientización. Hagamos uso del alcohol gel. Es útil, es barato, y sobre todo, permite una atención limpia, una atención segura”, aconsejó.

Finalmente, la licenciada hace un llamado al compromiso social de toda la comunidad: “señores pacientes exíjanos que nos limpiemos las manos todos los que estamos en contacto con ustedes y su entorno”.

Hay mucha información disponible que abala estos consejos aquí expuestos. Visite las páginas web del Ministerio de Salud, de la OMS, de la Asociación de Enfermeras en Control de Infecciones [ADECI], o la Sociedad Argentina de Infectología [SADI], entre otras. “Lea, infórmese, cuídese, y limpie sus manos”, recordó Dalila Etchegoyen.