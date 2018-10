LA SALUD EN ALERTA: El plan de crisis del Centenario y otros hospitales provinciales

Los lineamientos fueron definidos por el Ministerio de Salud de la Nación. El jueves, la Multisectorial que reúne a organizaciones políticas, sindicales y sociales, se expresó contra las medidas nacionales en el sector. “Se miran los números y no a la gente”, cuestionó la ministra Sonia Velázquez.

Los aumentos en las tarifas de luz y gas; el incremento del dólar y, consecuentemente, de todos los insumos que la salud pública adquiere todos los meses; el incremento sostenido de la demanda, a causa de todos los problemas que vienen sufriendo las obras sociales –PAMI Gualeguaychú es un ejemplo paradigmático en este sentido–; y un contexto socieconómico cada día más complicado. Esas fueron las razones por las cuales el Ministerio de Salud de Entre Ríos puso en marcha un plan de contingencia.

La ministra Sonia Velázquez convocó a administradores de los hospitales de toda la provincia. En el primer encuentro estuvieron presentes los directores de los cinco hospitales cabecera de la provincia: San Martín y San Roque de Paraná, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, y Centenario de Gualeguaychú.

Mientras que en una segunda oportunidad participaron más de 55 hospitales, “representando casi el total de los efectores de este nivel en la provincia”, informaron desde la prensa del Ministerio a ElDía.

Velázquez estuvo acompañada por la subsecretaria de Administración, Gabriela Diez, por representantes de las áreas de Atención Médica, Arancelamiento, Contrataciones, y Tesorería; así como también, de la coordinación de Recursos Humanos, la División Contabilidad, y de los Programas Incluir Salud y Sumar.

El eje central de este plan de contingencia es la optimización de los recursos existentes “repensando el modelo de financiación y asignación presupuestaria”. Pero sin resentir los servicios.

Velázquez se refirió a “la preocupación y la angustia de los equipos de administración por la situación de los recursos para sustentar la gobernanza de las organizaciones de salud”. Y remarcó “la necesidad de dimensionar una cierta previsibilidad de los recursos para poder trabajar y proyectar desde la sensibilidad, rigurosidad, racionalidad y templanza resguardando el capital humano”.

Una de las mayores dificultades reconocidas por la funcionaria es la dependencia del Programa Incluir Salud con la Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo de la expresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y la deuda de más de 25 millones de pesos que el gobierno central tiene con las provincias.

Sobre el recorte de pensiones, dijo que la medida ha sido “el golpe más fuerte y perverso a los derechos de inclusión de la salud porque se miran los números y no a la gente, un sector muy vulnerable: beneficiarios de pensiones nacionales, pensiones de madres de más de siete hijos, muchos de ellos discapacitados, en tratamientos de diálisis y oncológicos”.

Por último, la Ministra adelantó que se encuentra “buscando consensos intersectoriales con actores externos, efectores privados y de la seguridad social entendiendo a la salud como bien social”.

Por su parte, Gabriela Diez dio a conocer un informe presupuestario del Ministerio y presentó un plan para el uso responsable y la optimización de los recursos: “Estamos planteando acciones para colaborar y ayudarnos entre todos, afrontando de mejor modo las prestaciones de servicios. La suba del dólar impacta sobre muchos productos importados que se precisan en hospitales (descartables, equipamientos, medicamentos)”, aclaró.

¡No al desguace de la salud pública!

El jueves por la mañana, la Multisectorial –espacio que reúne a organizaciones políticas, sindicales y sociales– realizó una asamblea junto a trabajadores y ex trabajadores del Hospital Centenario, en las instalaciones del nosocomio.

“Queremos evitar en Gualeguaychú el destrozo que este gobierno está haciendo de las salud pública en todos sus niveles, como se ve en la provincia de Buenos Aires en el hospital Posadas y en el hospital El Cruce, con el desmantelamiento de servicios y los despidos masivos”, expresó el médico Marcelo Matteucci.

“Reconocemos que todavía la situación en Entre Ríos no es tan dramática como en esos hospitales, pero necesitamos que se garanticen las medidas para que no se llegue a eso. Por eso rechazamos la Cobertura Universal de Salud (CUS), propuesta por el gobierno nacional, que no hace más que desmantelar la salud pública en favor del sector privado”, sintetizó el ex empleado del Centenario.