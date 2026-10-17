La selección femenina del Centro-Sur Entrerriano logró el ascenso a la categoría B del Campeonato Argentino de Seleccionados Mayores, que se desarrolla en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. El equipo alcanzó uno de los objetivos principales de la temporada al asegurarse un lugar entre los dos mejores seleccionados del certamen.

El plantel cuenta con la presencia de Valentina Venditti y Valentina Fouce, ambas jugadoras de Carpinchos Rugby Club. Su desempeño fue fundamental para que el conjunto regional lograra el pase directo a la categoría superior, tal como lo establece la Confederación Argentina de Hockey para los dos primeros puestos del Ascenso C.

Valentina Venditti y Valentina Fouce.

La competencia, que comenzó el 15 de octubre de 2026, reúne a seleccionados de distintas regiones del país. Tras asegurar su ascenso, el equipo se prepara para afrontar este domingo 18 de octubre la final del campeonato, buscando cerrar su participación con el título nacional.