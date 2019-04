La serie sobre Maradona hablará del romance del Diez con la Pimpinela Lucía Galán

Eva de Dominici será la encargada de encarnar a la cantante.

La serie biográfica de Diego Maradona Sueño bendito, producida por Amazon, continúa develando sorpresas. Ahora, Teleshow relató que uno de los capítulos estará dedicado al romance entre el “10” y Lucía Galán, miembro del dúo Pimpinela.

La cantante tuvo una breve relación con el ex futbolista en 1982, durante un “impasse” en su noviazgo con Claudia Villafañe. En aquel entonces, Diego jugaba en el Barcelona y ella gozaba de la popularidad musical junto a su hermano Joaquín.

“No tenía idea. ¿Es seguro eso?”, se sorprendió Galán al ser consultada por Teleshow sobre la novedad. “¡Lo que me espera! No sabía ni me imaginaba que fuera a aparecer en la serie. Si lo hacen tal cual fue, no tiene por qué molestarme. Yo ya lo conté mil veces y no quiero hablar antes de ver la serie”, agregó con prudencia.

Según se reveló, la actriz elegida para interpretar a Lucía es Eva de Dominici, y el personaje llevará el nombre y apellido reales. Además, Juan Palomino, Nazareno Casero y Nicolás Goldshmidt encarnarán a Maradona en diferentes etapas de su vida; Leonardo Sbaraglia se pondrá en la piel de Guillermo Coppola; Laura Esquivel y Julieta Cardinali serán Claudia Villafañe en su adolescencia y adultez respectivamente, Pepe Monje será Don Diego, y Mauricio Dayub tendrá el papel de Coco Villafañe, padre de Claudia.