La Sociedad Rural le pidió a Nani por los caminos rurales

En la mañana de hoy, integrantes de la Sociedad Rural Gualeguaychú mantuvieron un encuentro con el flamante titular de la Zonal XI de Vialidad Provincial, Luciano Nani, a los efectos de conversar sobre la grave situación de los caminos rurales.

Puntualmente, por la SRG participó su presidente José Colombatto, quien estuvo acompañado por Sergio Dalcol, Adalberto Del Valle, Eduardo Calot y Guillermo Jáuregui.

Luego de la reunión, desde la entidad rural informaron que “el nuevo titular de Vialidad manifestó que su prioridad es dar salida a los productores y a la producción y que debido a las copiosas lluvias de los últimos meses se han hecho varios pantanos, por lo que se está trabajando en hacer alteos en lugares críticos y caminos de mayor relevancia. Asimismo, dio cuenta que hoy la zona más complicada que tiene son unos 30 kilómetros en Costa Uruguay a la altura de Perdices y su salida a la ruta 14 (camino de Greissing) y adelantó que se van a hacer dos puentes en el camino entre Alarcón y Carbó”.

“Nani nos explicó –continuaron- que se dividió al departamento en 3 zonas (Costa Uruguay Sur, Centro Oeste y Zona Norte); que tiene sólo 7 motoniveladoras y 2 retroexcavadoras y que cuenta con 47 empleados de los cuales unos 25 están afectados a las máquinas”, indicaron.

Colombatto, en tanto, señaló que “nuestra intención era abrir un canal de diálogo y peticionar por el estado espantoso de los caminos, muchos de los cuales no han tenido mantenimiento en años. Obviamente que no depositamos en Nani las críticas porque recién inicia su tarea, pero el accionar de Vialidad de varios años a esta parte es sumamente deficitario. El número de máquinas para de las dimensiones de la Zonal XI es el claro ejemplo que los caminos no están en la órbita del gobierno provincial”, criticó.

En tanto, “se hizo una propuesta para tener reuniones cada 20 días entre Vialidad y la SRG con el objetivo de mejorar la comunicación respecto a los problemas de los caminos y avance de los trabajos, a lo que Nani propuso realizarlas en las diferentes zonas del departamento de forma rotativa. Asimismo, lo consultamos por el acopio de ripio y fresado que está en el camino que va a Rincón del Cinto (proveniente del acceso a Aldea San Antonio que está siendo asfaltado) y nos confirmó que ese material quedará para mejorar ese mismo camino; al tiempo que le solicitamos que Vialidad colaborara con el control del uso de los calles posteriormente a las lluvias para evitar roturas innecesarias”, detalló Colombatto.

Por último, el presidente de la entidad destacó la buena predisposición al diálogo del nuevo titular de la Zonal XI y aseguró que “más allá del compromiso del funcionario hace falta que el gobierno provincial ubique a los caminos rurales dentro de las prioridades presupuestarias. Somos una provincia eminentemente agropecuaria y la situación de los caminos de la producción es alarmante. Hoy existe gran parte de esa trama vial que es intransitable, por lo que resulta necesario un sinceramiento del gobernador y su equipo”, finalizó.