La traición de Iliana a Marina que enfrentó a las hermana Calabró

Las hijas de “Cala” se enfrentaron después de que la actriz firmara un pacto secreto con Elvira Ferrer, que la acusó de ser amante de su marido

Marina Calabró habló del pacto secreto que firmó Iliana con Elvira Ferrer, la viuda de Emilio Disi, que la acusó públicamente de haber sido la amante del actor. La periodista manifestó su enojo con su hermana mayor por haberse enterado a través de los medios y no por ella.

“Me parece que no me merecía enterarme por un colega”, dijo la actual panelista de El diario de Mariana en una nota con Intrusos. Cuando le consultaron si le había manifestado su descontento a su hermana, la periodista asintió y detalló que le cuestionó la noticia a través de un mensaje de texto.

“Che, ¿y esto?”, le consultó, al mismo tiempo que Iliana se atajó y respondió: “Ay, justo te iba a contar…”. Además, Marina contó que su hermana intentó comunicarse telefónicamente con ella, pero que decidió no atenderla. “Fue en el momento. Un berrinche”, describió sobre el enojo con su la actriz.

Finalmente, Iliana terminó revelándole a Marina que no le quiso decir nada porque si la información se filtraba, la responsabilizaría de la difusión: “Dice que lo hizo para preservarme de que se sepa y yo quedar como la infidente”, explicó.

Con respecto al pacto que Iliana firmó con Elvira Ferrer, la periodista destacó que su hermana “prefirió cortar por lo sano”. “Lo respeto, me parece bien y ella no tiene por qué consultarme ni pedirme opinión. Si hubiera pedido mi opinión: yo no lo hubiera firmado”, sentenció.

“Mi punto es: ‘yo te hubiera entendido, te hubiera acompañado. ¿Por qué no me contaste?’. Nada más”, continuó Marina en su reproche.

Luego contó que la actriz le pidió ayuda a Pampito, el cronista de El diario de Mariana para acercarse a la periodista: “Me tenés que amigar con Marina”, le dijo. “Me dio ternura porque ella es bastante orgullosa. Es de las que dicen: ‘acá no ha pasado nada’. Entonces, ahí me ganó. Sin hablar, ya aflojé. tampoco pasó nada grave”, reconoció la menor de las Calabró.

Por último, se refirió a la intervención del productor teatral Carlos Rottemberg que fue mediador en el pacto entre Iliana Calabró y Elvira Ferrer, por la excelente relación que tenía con Juan Carlos Calabró y Emilio Disi. “De otra manera no se hubiera podido hacer”, afirmó Marina.

“Carlos es la única persona que puede tomar el rol de decir: ‘Yo los quise a los dos (Calabró y Disi) y seguramente no les debe estar gustando lo que están viendo’. O Carlos, o hubiera terminado en juicio”, agregó la periodista.

“Y me parece que pensándolo fríamente quizás es mejor así. Tampoco se puede ir por la vida yendo a las batallas. Iliana eligió no librarla y la respeto”, concluyó Marina Calabró.