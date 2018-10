“La Uatre logró el mejor acuerdo salarial del mercado laboral”

La titular de la Unión de Trabajadores y Estibadores Rurales en la ciudad y vocal en la provincia se refirió a la situación de los trabajadores que se desempeñan en distintas explotaciones en el campo. El gremio abarca diferentes rubros dentro de lo que es el mundo rural.

Desde el peón general de campo hasta los que se desempeñan en granjas avícolas, porcinas, explotaciones agrícolas y los que son conocidos como “trabajadores golondrinas en la recolección de arándanos y cítricos”, forman parte de la Uatre.

En materia salarial, la sindicalista señaló que un trabajador que se inicia como peón general tiene un básico de $15.000, aunque no es lo que cobra de bolsillo ya que se debe contabilizar la antigüedad y los descuentos por leyes sociales, en tanto que un encargado ronda en los $19.000.

Las paritarias, se cerraron el mes pasado, con un aumento del 30,8% que marca el mejor acuerdo salarial del mercado laboral argentino. El acuerdo paritario que rige desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio de 2019, contempla los siguientes aumentos: Un 2,8% de la cláusula de revisión del año pasado que se aplica a julio 2018 y modifica el piso básico de las nuevas paritarias, más un 18% a partir del 1 de agosto 2018+5%, a partir del 1 de octubre 2018, y un 5% a partir del 1 de enero de 2019.

Aclaró que dentro de lo que es “rubro hay distintas actividades y escalas”, como en el caso de los fumigadores, pero en casi todas el “acuerdo en las paritarias fue de un 18% de aumento, en principio, que luego irá aumentando en forma escalonada”.

En cuanto a la avicultura cabe destacar que los trabajadores afiliados a la Uatre, son los que se desempeñan en las granjas; mientras que los que lo “hacen en los frigoríficos están nucleados en el de la carne”.

En cuanto al mantenimiento de la “fuente laboral”, indicó que se “han perdido algunos puestos de trabajo”, pero “hasta el momento no tenemos un número exacto, dado que llevar adelante un trabajo estadístico en el campo es bastante complejo”. Comentó que se está dando, en el campo, la modalidad de que “muchos trabajadores se han transformado en monotributistas”, y no “tienen una relación de dependencia con el empleador, lo que a nuestro entender es un error, ya que no deben, bajo ningún punto de vista, perder la condición de empleado, sea en el trabajo que fuere”.

El Dato

La UATRE discute anualmente 130 paritarias que afectan a unos 600.000 trabajadores. La mayoría de ellas son estacionales (como, por ejemplo, la de la fruta que abarca parte de la zona patagónica) con una variación muy dispar de los porcentajes de subas según las posibilidades de cada actividades.