Lampe se mostró feliz por su inminente llegada a Boca

El arquero boliviano Carlos Lampe se mostró hoy “feliz” por “llegar a Boca” ya que es “una posibilidad única” a la vez que aseguró estar “capacitado para defender el arco” del equipo de La Ribera.

“Estos últimos días fueron tremendos. Tuve mucho papeleo, pero estoy feliz con llegar a Boca, es una posibilidad única”, reveló, tras lo cual dijo: “Me siento capacitado para defender el arco de Boca”. .

En diálogo con TyC Sports, el guardavallas manifestó además: “Dejaré la vida por Boca y por este club tan grande. En estos dos años y medio en Chile (jugó en Huachipato) crecí mucho. He crecido mucho en todos los aspectos. Puedo jugar como Guillermo (Barros Schelotto) quiera”.

“Siempre fui hincha de Boca. De chico admirada a Córdoba y Abbondanzieri. En mi casa de Bolivia tengo cosas firmadas por los jugadores cuando Boca. Ojalá éstos tres meses se conviertan en años”, dijo.

El club chileno oficializó el traspaso del arquero Carlos Lampe a Boca a través de una publicación en sus redes sociales donde indicó: “Desde Huachipato ratificamos la partida del portero Carlos Lampe, al club argentino Boca Juniors. Hoy nos deja un gran jugador y mejor persona a la cual le deseamos mucho éxito en sus nuevos desafíos”.

Lampe llegará a la entidad auriazul a préstamo hasta fines de 2018 y su arribo se debe a la lesión sufrida por Esteban Andrada.

Al ser consultado acerca de Agustín Rossi, Lampe dijo: “Es joven, buen arquero. Por más edad que tengas, siempre tenes cosas por aprender. Ayer fue un partido grupal muy bueno y tuvimos una merecida clasificación”.

“Nunca pensé que estuviera en riesgo la clasificación. Anoche sufrí mirando el partido”, reveló en relación al partido en el cual Boca empató ante Cruzeiro 1 a 1 mientras que luego expresó: “Fueron muchos años de crecimiento y regularidad. Ahora se me da esta posibilidad y estoy muy feliz”.

Luego habló de su juego: “Mi virtud siempre fue el juego aéreo. Cuando llegué a Huachipato, empecé a entrenar otras virtudes. La defensa está más adelantada entonces yo también tengo que jugar más adelante para cortar ataques, mejoré mucho”.

“Argentina tiene referencias mías de cuando jugamos con su Selección (Lampe juega en el equipo de Bolivia). Jugué los dos partidos por eliminatorias, el primero en Córdoba donde debuté y perdimos. Me fue bastante bien, tuve mucho trabajo”, contó.