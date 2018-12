Las fotos que comprueban que Thelma no viajaba en el avión con Darthés

Contaron que el 66 por ciento de los intérpretes afirmó haber sido víctima de acoso sexual en el ámbito laboral y sentenciaron con un hecho político que el tiempo de impunidad para los abusadores estaba por terminar. El testimonio desgarrador de Thelma, violada a los 16 años, traspasó la cuarta pared y las conciencias de muchos (no tardaron en pedirle perdón a Calu Rivero por no creerle: desde Mariano Martínez y Sebastián Estevanez hasta Adrián Suar), generó nuevos relatos públicos, como el de Mery del Cerro –quien narró en el programa más visto del país haber sido abusada a los 11 años– y alineó a muchas mujeres con el deseo de Rita Segato: “Que la mujer del futuro no sea el hombre que estamos dejando atrás”.