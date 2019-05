Las pistolas Taser no llegarán a la Policía de Entre Ríos

En el Gobierno provincial no está considerando el uso de las pistolas Taser, las armas electrónicas supuestamente no letales. El uso de estas pistolas por las fuerzas federales de seguridad fue reglamentado por el Ministerio que conduce Patricia Bullrich.

La razón esgrimida es que no se considera necesario su uso por parte de la Policía de la Provincia, se consignó. El martes se conoció la resolución 395/2019 del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, en la que se reglamenta la utilización de estas armas electrónicas no letales por parte de las fuerzas federales, que podrán activarlas en tres casos:

a) Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse.

b) Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.

c) Para impedir la comisión de un delito de acción pública.

El uso de las Taser fue cuestionado por los organismos de derechos humanos, que entendieron que puede conducir a situaciones de tortura y malos tratos.

Las Taser producen una descarga de hasta 50 mil voltios con un dardo que viaja a 175 km/h a una distancia de hasta 10,6 mts.

Desde marzo, son utilizadas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. (APFDigital)