Las repercusiones de la entrevista de Mariana Fabbiani a Nahir Galarza

El hashtag #NahirenDDM llegó a estar tercero a nivel nacional. La gran mayoría cuestionó el arrepentimiento de la joven de Gualeguaychú condenada a cadena perpetua, y cada una de sus palabras fue analizada en detalle. Inclusive fue increpada por su look prolijo y puntilloso.

Amílcar Nani

Tras haber sido condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza pasa sus días en el pabellón de seguridad del Penal de Mujeres de Paraná. Hace poco más de 14 meses atrás jaló del gatillo y su vida cambió para siempre. Pasó de ser la chica popular a la mujer más joven en haber recibido cadena perpetua en Argentina. Desde el penal donde hoy transcurre su presente, la chica de Gualeguaychú 20 años dio la primera entrevista televisiva tras la sentencia.

Aceptó hablar con Mariana Fabbiani, la conductora del Diario de Mariana /DDM (El Trece). Fue con ella que compartió detalles de su relación con Pastorizzo, describió su estadía adentro de la cárcel y reafirmó haber sido víctima de violencia de género.

“El día del asesinato no podía reaccionar, no sabía lo que estaba pasando, no caía”, comenzó su relato Galarza. “¿Qué pensabas?”, preguntó Fabianni. “Nada, no tenía nada en la mente. Si me preguntás cómo hice para llegar a mi casa, no me acuerdo. Era una bola de nervios”, dijo la joven, quien enseguida lanzó la primera frase que enardeció a la audiencia: “Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido”.

El hecho de haber usar “fallecido”, como si la muerte del joven hubiera sido natural, despertó enojos varios: “No es un fallecimiento, es un ASESINATO. No murió, lo MATASTE. Si queremos igualdad, hablemos con las palabras concretas y con claridad”, le recriminó una chica en la red social Twitter, mientras que otra persona directamente le reprochó: “Fernando NO FALLECIÓ!!! LO MATASTE!!!!”.

Otros de los momentos más polémicos de la entrevista se dio cuando la conductora de El Trece le preguntó sobre el fatídico 29 de diciembre, el día del crimen. Y la explicación de Nahir volvió a enojar a muchos: “Me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó conmigo, él era una persona y tenía casi mi misma edad”, explicó, aunque enseguida aclaró: “¿Si me sentí responsable de lo que pasó? Te diría que no”.

“’No me siento responsable por lo que paso’… Dale flaca, le metiste dos tiros por la espalda. No sé por qué le dan cámara a esta mina, ni un poco de respeto para la familia del pibe al que mato”, se quejó una persona en redes sociales. “Con esa sonrisa ya te das cuenta que la mina no siente el menor arrepentimiento, no le importa nada…”, sostuvo otro.

Durante la entrevista Nahir lució una remera rosa, uñas pintadas en el mismo tono y el pelo lacio, con claritos. Por supuesto, su look también fue sometido a análisis en las redes sociales y el balance también fue desfavorable para la condenada por el crimen de Pastorizzo.

“Mirale el pelo, las uñas, la ropa ¿Dónde está? ¿En un hotel de vacaciones o en una cárcel? Dejen de darle lugares mediaticos a los asesinos!!!! El chico bajo tierra y esta así!!!!!”, manifestó una chica mientras que otra se lamentó: “Pobre los padres del chico: la asesina con los reflejos y el maquillaje impecables y el chico bajo tierra ¿Por qué tantos privilegios?”.

Sin embargo, las críticas no sólo fueron apuntadas hacia Nahir Galarza y sus respuestas, sino que las mismas se repartieron con la figura de Fabbiani y la producción de DDM.

“Cualquiera lo de Mariana, la mina siente una satisfacción por entrevistar a una asesina. Como se nota que no fue el hijo de ella al que le arrebataron”, “Nahir Galarza entrevistada por Mariana Fabbiani en prime time cual estrella. ¿Qué hizo además de matar a un hombre y dejar destrozados a sus padres y familia? ¿Cuál es el mérito? ¿Qué nos puede aportar? No debo tener ni idea de periodismo, porque no entiendo”, “Mariana Fabbiani ¿qué te pasa? ¡Nahir Galarza NO es una nena de 20 años! ¡Es una mujer y es una asesina!”, fueron algunos de los cuestionamientos que le hicieron a la conductora.

“El que haya sido accidental o no (la muerte de Pastrorizzo), la realidad es que hay una persona que falleció”, afirmó Nahir promediando la entrevista. Finalmente, aclaró que no quiere pensar en la última imagen que tiene de Pastorizzo. Y permaneció en silencio, mientras en el universo 2.0 de las redes sociales el hashtag #NahirenDDM ardía de críticas y reproches.