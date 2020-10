Las voces de vecinos y Juntos por el Cambio en la marcha antiperonista

En la convocatoria se observó la presencia de referentes de la oposición, como los concejales Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Ignacio Olano, del bloque de Juntos por el Cambio. Además, se hizo presente el senador nacional Alfredo De Ángeli y el Diputado provincial Nicolás Mattiauda, también de la misma coalición política liderada por el ex presidente Mauricio Macri.

Se estima que alrededor de 400 autos participaron de la manifestación. La mayoría con banderas argentinas, algunos con leyendas y carteles, como el que llevaba una camioneta, que comparó el gobierno directamente con una dictadura. “Democracia, Soberanía del pueblo y derecho del pueblo de elegir y controlar a sus representantes. Dictadura: Régimen político en el que una persona gobierna, con poder total, sin limitaciones, pudiendo promulgar y modificar leyes a su voluntad ¿En Cual Estamos?”.

La palabra de los vecinos

Rubén, trabajador marítimo, dijo que concurrió a la manifestación por “los derechos que nos corresponden, para que no se avasalle a la Justicia y que se respete y defienda el derecho a la propiedad privada”.

Horacio, sonidista de profesión, recordó que “hace siete meses que estoy sin laburo, en el marco de una pandemia que no existe. Si existe el virus, pero la pandemia es para tenernos encerrados y callados. Pedimos que nos liberen porque nos sentimos presos de un absurdo, sin posibilidades de avanzar en lo económico y en la salud”.

Por su parte, el cantante Adrián Soria recordó una frase de Manuel Belgrano, en la cual destaca que “nada tiene sentido si la libertad se pierde”. “Entiendo que no tenemos la libertad de circular en nuestro país, de visitar a nuestros seres queridos, de cuidarlos como consideramos que podemos hacerlo. Hay muchas maneras de combatir este y cualquier virus sin estar encerrados".

Añadió que "también están otros temas, como el derecho a la propiedad privada y el intento de reforma en la Justicia. Nos quitaron el derecho a trabajar y en el caso nuestro, por los artistas, nos cortaron el derecho a cantar, menos que menos quedar condenado a la virtualidad. Esto no se trata de ser K (por el kirchnerismo) o ser M (por el macrismo), tenemos responsabilidades compartidas y es momento de trabajar y luchar por una Argentina unida”.

Finalmente, Alejandra Sandoval, docente jubilada, dijo que concurrió a la marcha “por un grito de libertad para que nos liberen, porque el avasallamiento y destrozo a todos los derechos ha sido monumental”.

Los testimonios de los referentes políticos

Osvaldo Fernández, referente del Gen, sostuvo que la convocatoria “fue mayor a las anteriores, quedando claro que la gente está cansada de muchas cosas. Es así que se convocó por la libertad de expresión, por la República, porque se termine la impunidad, y para defender la división de poderes y la independencia de la Justicia, además de una serie de reclamos en el ámbito local y provincial”.

Por su parte el concejal de Juntos por el Cambio, Juan Olano, destacó que “la marcha claramente superó a las anteriores, manifestándose contra un Gobierno nacional que no tiene plan y que no tiene rumbo. Una gestión que cuando tuvo que elegir entre la salud y la economía, lo hizo por la Justicia, pero en un intento de reformarla. También eligió a Vicentín. En definitiva, tomó caminos erróneos que nos llevan a una situación caótica, compleja y de una incertidumbre total. Fue una marcha organizada por los vecinos y venimos a acompañarlos y a sumarnos como ediles de Juntos por el Cambio”.

Por su parte, Mattiauda señaló que “el pueblo de Gualeguaychú se sumó a la lucha para que se mantenga la división de poderes, contra el atropello, como con el caso de los asentamientos, a la propiedad privada”.

En este punto, destacó que “existe un discurso de parte del oficialismo que alienta a que se genere un gran desgobierno y que la gente tome como derecho propio el uso de la propiedad privada, y eso es algo que nosotros, como espacio político, no podemos permitirlo”.

El concejal opositor Pablo Echandi manifestó que "la marcha fue opositora a todo lo que está haciendo el Gobierno, que hace mucho tiempo no emboca una buena. Y el tema de la Justicia, con la remoción de jueces que va terminar en la Corte Suprema, no es el mejor mensaje para la República. La gente está harta de estas cuestiones. Sabe que si no hay Justicia y República, no hay futuro”.

Finalmente, la edil Alejandra Leissa dijo estar gratificada, ya que “quedó claro que la gente no está dormida y que sigue defendiendo sus derechos, lo que quiere para su país, defendiendo la República y las instituciones que la conforman. No nos tenemos que dar por vencidos como argentinos y debemos seguir luchando por una nación más justa, donde se fortalezcan las industrias y se desarrolle mucho más el trabajo en el sector privado, no solo en el público que es el único que crece”.