Lavagna aseguró que Macri dejará una herencia peor que la del kirchnerismo

El ex ministro de Economía fue muy crítico con Mauricio Macri. Dijo que el “cambio no sirvió” y que el gobierno dejará una “herencia peor” que la del kirchnerismo. Aseguró además que vio decidido a Marcelo Tinelli a jugar en octubre

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna evita –al menos en público– dar por cerrada una candidatura, pero da indicios que parecieran confirmar sus aspiraciones. Este martes dijo en una entrevista que el no rotundo del año pasado cuando le ofrecieron postularse por la Presidencia ahora mutó. “Las circunstancias me fueron empujando a lo largo de los meses y aquí estamos”, declaró en diálogo con la periodista María O’Donell en Radio Metro.

¿Qué quiere decir “aquí estamos”? “Me estoy reuniendo con gente, poniendo ideas sobre la mesa; las candidaturas vienen al final, no al principio”, desarrolló.

El ex funcionario de Néstor Kirchner fue muy crítico con la gestión de Mauricio Macri. Dijo que su gobierno dejará una “herencia peor” que la del kirchnerismo y se pronunció por primera vez en contra de la legalización del aborto, aunque abogó por la aplicación del protocolo establecido por la Corte Suprema de Justicia. Además, advirtió que en el encuentro que mantuvo ayer con Marcelo Tinelli lo vio “comprometido” con la posibilidad de sumarse a un espacio político de cara a las elecciones de octubre.

“El encuentro de ayer con Tinelli forma parte de las reuniones que mantengo con la sociedad civil, que no está en la política pero que tiene preocupaciones frente al cuadro que estamos viviendo. Ya desayunamos hace dos meses en mi casa. Esta fue una nueva charla sobre los temas del país. Es gente que no tiene que ver con la política pero que se da cuenta de que algo tiene que hacer”.

“Tinelli es un empresario exitoso, un productor importante, está en una etapa de su vida en la cual quiere hacer un aporte. Cuando nos reunimos en casa todavía estaba pensando sobre el tema, pero ahora lo vi más comprometido con ir adelante”.

Sobre una posible alianza con él: “Lo que importa acá es construir un espacio amplio, donde haya gente del justicialismo, del radicalismo, del socialismo, de partidos más chicos y provinciales, y una porción de gente que se incorpora a la vida política frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen”.

“Desde el punto de vista político, (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) son dos extremos; después cada uno tiene particularidades, pero desde el punto de vista político, los dos tienen una vocación de absorberlo todo, de permanencia. No tienen en la cabeza la idea de la alternancia, de buscar consensos de manera permanente”.

Sobre las diferencias del armado político entre Macri y Cristina Kirchner: “Cada cual tiene el derecho a creer que son diferentes, pero hay que ver los resultados. Por ejemplo: que el justicialismo haya logrado retener un puesto más en el Consejo de la Magistratura, impidiendo que el Gobierno haya alcanzado una mayoría absoluta, cosa que fue presentado como una movida antidemocrática, es todo lo contrario. Lo antidemocrático es querer, con 35% de los votos, quedarse con una mayoría absoluta en el organismo que designa nada más y nada menos a los jueces. Esos son los resultados institucionales que evidencian que no hay tantas diferencias”.

“El intento de designación de miembros de la Corte Suprema por decreto muestra una metodología que no es la que se corresponde con una democracia participativa, estable, que acepta las alternancias entre distintos sectores políticos y sobre todo que busca gobernar con consensos”.

Sobre la salud de la economía: “Los últimos ocho años fueron de estancamiento. Primero, en el final del gobierno anterior y ahora tenemos tres años negativos –uno fue ligeramente positivo, el 2017, un año electoral– y el promedio no da cero, da -5 en términos per cápita por acumulación. Los fracasos como los éxitos son acumulativos”.

“Venimos de ocho años donde el mundo y la región avanzaron. Nadie se queda esperándonos, con las posibilidades que tenemos. No entienden cómo no logramos una organización institucional y económica que haga que el país crezca no menos de 4.5% por año”.

“Los cuatro del gobierno anterior fueron malos, dejaron herencia y estos últimos cuatro años en lugar de superar la herencia profundizaron la crisis”.

“El contexto económico fue espectacularmente favorable contra todo lo que se dice. La tasa internacional estuvo a niveles bajos, el precio de la soja aun habiendo caída está en 350 dólares por tonelada. Los datos externos fueron claramente positivos, pero no se aprovecharon. Eso forma parte de los errores de Macri”.

“Un país tiene que estar preparado. Busque si hay un país como Argentina que haya sufrido lo que sufrimos los argentinos el año pasado y no lo va a encontrar. Busquen ahora si hay algún país que tiene tanto impacto frente a cualquier cosa que ocurra en el mundo como Argentina; tampoco lo va a encontrar. Eso son debilidades propias”.

“Hay una parte de herencia, pero si a cuatro años malos uno no cambia el rumbo en la buena dirección, acumula otros cuatro años. No basta cambiar por cambiar. Obviamente hubo un cambio, pero el cambio no sirvió”.

“Si el propio gobierno fuera reelecto parte de ocho años de recesión, de una tasa de inflación mayor, de una deuda que no existía y ahora es muy importante. La acumulación hace que si uno no corrige las herencias, deja una peor”.

Sobre su candidatura: “Cuando me lo dijeron por primera vez hace un año mi primera reacción fue negativa. Las circunstancias fueron empujando y acá estamos. Estamos reuniéndonos con gente. Poniendo ideas sobre la mesa. Aún no lo decidí. Cambié mi actitud y hoy estoy tratando de contribuir. Las candidaturas tienen que venir al final, al principio salen mal. Que se entienda que esta grieta no nos conduce a ningún lado”.

Su postura sobre la despenalizaicón del aborto. “En lo personal no estoy a favor. La Corte Suprema de Justicia hizo una ley tratando algunos casos importantes. Me gustaría ver una cosa de ese tipo y que se aplique en todo el país y que nadie pueda en su feudo, provincia o municipio, impedir que eso se cumpla y en tiempo”.