Lavagna: “Si la sociedad no cree, ningún plan económico funciona”

El ex ministro de Economía evitó referirse a su candidatura, aunque dejó varias definiciones políticas durante un discurso en la Fundación Mediterránea.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna brindó una conferencia en la Fundación Mediterránea, donde se refirió a la crisis económica y cuestionó los casos de corrupción durante el kirchnerismo, aunque evitó hablar de una posible candidatura presidencial.

“Si la sociedad no cree, ningún plan económico funciona”, dijo el economista durante su discurso en Córdoba.

Luego, hizo mención a los casos de corrupción: “No indultaría a los condenados por la corrupción. No deben ser parte de una campaña, pero eso no significa que no se los condene. Los casos puntuales deben ser tratados por la Justicia”.

El economista hizo hincapié en la crisis económica que atraviesa el país y fue irónico con Mauricio Macri: “Para hablar de la Argentina no me voy a referir a los últimos 70 años, como se ha puesto de moda decir que es el período de decadencia, ni tampoco voy a hacer responsable a Cristóbal Colón de nuestros problemas”.

En este sentido, Lavagna hizo un análisis de los últimos ocho años, que incluyen también el último gobierno de Cristina Kirchner. “En ortodoxia y heterodoxia hay cosas buenas y malas. Hay que hacer una síntesis de las dos posturas. El problema no es sólo económico, también es político. El que gana cree que toma todo, aunque no tenga la mayoría. Toma todo para siempre”, esgrimió.