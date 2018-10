Le extirparon cuatro tumores a Guido Süller

El mediático contó en Los Ángeles de la Mañana cómo descubrió una “pelotita” en el hombro derecho.

Acostumbrado a dar batalla, perseverar y salir airoso, Guido Süller (57) atraviesa un delicado momento de salud a cuatro años de casi perder la vista por una infección en el nérvio óptico. Separado de hecho de Tomasito (30), con quien se casó por Civil a mediados de mayo, y alejado una vez más de su hermana Silvia (60), el mediático volvió a pasar por el quirófano.

Después de comunicar su recuperación tras la intervención médica que le hicieron en el sanatorio de Las Lomas, a través de un video que publicó en YouTube, Guido explicó en Los Ángeles de la Mañana: “Me empezó a doler y crecer mucho el tumor del hombro. Cuando me tocaba me daba un tirón, un pinchazo”.

Sentado en la cama de su hogar y con lágrimas en sus ojos, Süller precisó: “En total me sacaron cuatro tumores. Uno en el pecho, otro en el hombro derecho, y dos en la parte baja de la espalda. El más grande era el del hombro, que era como una pelotita. Fui a la dermatóloga y me derivo directamente al cirujano, que me dijo que había que sacarlos de inmediato. Y me los extirparon”.

“Me asusté, pero está todo bien y me tengo que volver a operar el lunes en la Trinidad”. Cuando Ángel de Brito le preguntó de qué era esa nueva intervención quirúrgica, Guido mantuvo la reserva: “Prefiero guardármelo”. Instantes más tarde, Guido Süller completó: “El lunes me operan y es algo un poquito bastante más grande. Estoy buscando a alguien que me acompañe. Me va a llevar una compañera mía de Aerolíneas, porque me voy a quedar internado, no es que entro y salgo”.