Le prohíben ir a boliches a un hombre que golpeó a una chica de 15 años

El detenido tiene 30 años y en la madrugada del domingo trató de “avanzar” a una adolescente a la salida de un boliche y ante la negativa de la menor, le dijo: “Te hacés la piola” y le propinó un golpe de puño en el rostro. Fue detenido, indagado y no podrá acercarse a la víctima e ir a boliches nocturnos por 90 días.

La adolescente se encontraba en un boliche de calle 25 de Mayo casi costanera, junto a un grupo de amigas, y en ese lugar le presentaron a este hombre 15 años mayor, que resultó tener un grado de parentesco por tratarse del novio de una tía, con la cual la menor no tiene contacto.

Más tarde, alrededor de las 7, cuando la víctima y sus amigas salen del boliche, y mientras estaban en calle Luisa María Guerra entre 25 de Mayo y Urquiza, “siento que alguien me agarra de la cintura de manera brusca, a lo que yo doy un paso para delante tratando de zafarme, pero al darme vuelta percato que era el hombre pareja de mi tía. Le dije que no sea atrevido, que me respetara, pero nuevamente se me venía encima y yo lo corrí con los brazos. Es en ese momento que se da vuelta y me da un golpe de puño en el rostro, manifestando que me estaba haciendo la piola”, relató la chica de 15 años en la denuncia que radicó poco después.

Toda esta acción fue advertida por la Policía. Los efectivos que recorrían la zona de boliches a bordo del móvil J.P. 188 observaron lo ocurrido y aprehendieron al agresor; y lo trasladaron a la Jefatura Departamental, donde quedó detenido hasta hoy por la mañana cuando la fiscal Natalia Bartolo lo citó a indagatoria.

Este hombre, que no tiene antecedentes penales, pero sí una probation relacionada a la ley de espectáculos deportivos, fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por la violencia de género. Tras su entrevista con la Fiscal recuperó la libertad, y mientras se prosigue con la investigación para su elevación a juicio, se le ordenó la prohibición de acercamiento a la víctima en los lugares a donde ella asista, que se presente una vez por semana en la Fiscalía, y la prohibición de salir a lugares bailables nocturnos en Gualeguaychú por 90 días.