Legisladores de Cambiemos no participaron del acto de apertura del año legislativo

Diputados provinciales del bloque Frente para la Victoria lamentaron la decisión de legisladores de Cambiemos de no participar en el acto de apertura del 140 período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que encabezó este viernes el gobernador Gustavo Bordet.

El diputado provincial Miguel Ruberto reflexionó: “Excepto en los gobiernos militares siempre ha habido este ejercicio democrático, que es la apertura de las sesiones legislativas, que es un acto que no le corresponde a los diputados en sí, sino que es un acto del pueblo entrerriano. Así que sentimos que no vengan porque nosotros queremos dar el debate y que haya una oposición que se oponga a lo que tiene que oponerse y nosotros decir lo que tenemos que decir”.

A su turno, el diputado provincial Juan Navarro también cuestionó a los legisladores de Cambiemos por no asistir a “un acto institucional”. “Este es acto de la Constitución, donde está marcada la apertura de las sesiones ordinarias y la verdad creo que es una falta de respeto a la Constitución el no asistir”, expresó.

Luego sostuvo que “podrían haber venido y luego seguir discutiendo en el ámbito que hay que discutir cuando se dan las discusiones políticas que va a ser en el ámbito de la Cámara de Diputados, en los medios”.

Navarro consideró que aunque existan motivos para que el peronismo no asista a la apertura de sesiones por parte del Presidente Mauricio Macri, “creo que no lo va a hacer porque somos respetuosos de las instituciones y nos va a enaltecer fomentar que no tenemos que faltar a esos actos porque son institucionales y nos guste o no Macri es el Presidente y Bordet es el gobernador y esto es un acto que fija la Constitución”.

En tanto, el diputado provincial Juan Carlos Darrichón definió como “cómica y triste” la ausencia del bloque Cambiemos en la apertura de Sesiones. “Si los argumentos que esgrimieron ayer en la Cámara pueden aplicar ellos también con el presidente de la Nación que tiene más procesos que cualquier ciudadano de la Argentina. Uno no los entiende. Es una jugada política y una falta de respeto a la institución”, remarcó.

El diputado Daniel Koch también dijo que “es lamentable” la ausencia de Cambiemos, “ellos que llegaron para cambiar la democracia porque decían que la grieta se debía achicar. Tienen que aprender que en democracia se puede disentir, coincidir, acertar, pero lo primero que se debe hacer es encontrar un punto común”, sostuvo.

“Esto obedece a un lineamiento de un ministro que maneja la provincia de Entre Ríos. Sé que hay muchos correligionarios a los que les ha dado vergüenza, pero el PRO ha cooptado un partido centenario como el radicalismo y con todas sus facetas están haciendo todos los deberes. Ojalá que se den cuenta en algún momento que van por el camino equivocado”, observó.

Por último, el diputado provincial Rubén Ángel Vázquez advirtió: “Lo que hicieron en la Cámara de Diputados fue una vergüenza y creo que hoy también es una falta de respeto a todos los pares, tanto en Diputados ayer como los Senadores ahora. Nos tienen acostumbrados, nunca terminan los mandatos últimamente”.