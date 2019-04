Licha López le dijo no a la Selección para los Panamericanos

El Bocha Batista, que va a dirigir la Selección Sub 23 en Lima, reveló que se contactó con el delantero de Racing para sumarlo al plantel como uno de los mayores permitidos, pero recibió la negativa del capitán del último campeón.

Más allá de que lo que se le viene a la Selección Argentina es la Copa América de Brasil, para la mayor, y el Mundial de Polonia, para el Sub 20, este año también deberá afrontar los Juegos Panamericanos de Lima, con un equipo Sub 23, que podrá tener tres futbolistas sin límite de edad.

Fernando Batista, entrenador del Sub 20 que se hará cargo del equipo para la cita en la capital peruana, tenía pensado convocar a Lisandro López, de 36 años, como uno de los mayores del equipo pero la propuesta recibió una negativa.

“Hablé con él y me agradeció mucho que haya pensado en él para la lista, pero que prefería hacer una buena pretemporada y no cortarla”, expresó el Bocha, quien agregó: “Me habló con mucha humildad, parecía un chico que recién empezaba”.

Batista también contó que Licha le expresó: “Me metiste en un apriete porque la Selección Argentina es importante en cualquier torneo que juegue”.

En los próximos días saldrá la lista preliminar del elenco nacional para el certamen de fútbol de los Juegos Panamericanos.