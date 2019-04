Linares y Grutzky, valores y puntales de Neptunia Campeón

El alero salteño y el ala pivot tandilense contaron sensaciones, emociones y vivencias de la temporada que finalizó con el título y el ascenso al Torneo Federal.

Cuando arrancó la temporada, Facundo Grutzky y Cristian Linares casi no se conocían, apenas se habían enfrentado un par de veces. Pero hubo química rápido, un par de mensajes, la idea de compartir vivienda y de tener un sueño y un objetivo común, los hizo casi inseparables al cabo de la temporada.

Fuera de la cancha, compartiendo experiencias, forjando una amistad y convirtiéndose en compinches. Dentro de la cancha, como figuras preponderantes del equipo, que de la mano de Francisco Garciarena se dio el gustazo de coronarse campeón y conseguir el ascenso al Torneo Federal, que pasó a ser el próximo objetivo del equipo Tricolor.

Ayer, Facu y Kily estuvieron en El Picado desde Cero y dejaron sus sensaciones, todavía con la emoción a flor de piel, sin poder asimilar el tremendo logro que consiguieron el sábado en cancha de Central Entrerriano y recibiendo el cariño y el reconocimiento de los hinchas de Neptunia, que los han colocado en “Modo Ídolos”.

“Todavía no caigo de lo que hemos logrado, fue una temporada muy buena, para mí comenzó con incertidumbre porque volvía de una lesión seria. Francisco y Aldo confiaron en mí, esperaron para hacerme volver a jugar, más allá de mis ganas. Y en el tramo final del torneo las cosas fueron saliendo de muy buena forma, nos fortalecimos, crecimos como equipo y cuando tuvimos la chance de ser campeón y no pudimos en cancha de Racing, no nos bajoneamos y siempre confiamos en el grupo”, indicó el salteño Linares, que tuvo su cuarta temporada seguida en Neptunia.

“Es muy lindo lo que estamos viviendo. Siempre tuvimos como objetivo poder pelear por cosas importantes, armamos el grupo y el equipo para eso. Tuvimos un torneo muy regular, supimos hacernos fuertes en nuestra cancha y cuando fuimos a jugar a Central para los playoff, demostramos que también fuimos fuertes ahí, al punto que no perdimos ningún partido”, aportó Grutzky.

Ambos coincidieron en que la final la pudieron disfrutar, más allá de lo que había en juego. “Fue un placer poder ser parte de esta fiesta, más allá de ganar el título. Poder ser partícipes de una final como esta, creo que nos convirtió en privilegiados, tanto a nosotros como a los jugadores de Racing. La ciudad se paralizó, vino gente de otras ciudades, por internet se vio en todo el país y todo se desarrolló con absoluta normalidad, nadie se pasó de la raya. En Gualeguaychú, el básquet se vive con una pasión increíble, pero además sin perder el respeto por el rival. Por eso fue hermoso ser parte de esta final”, dijo Facundo.

En el mismo sentido, Linares afirmó: “fue un placer jugar una final así, contra un tremendo rival como Racing, con el marco en que se jugaron los partidos y sin que tengamos que hablar de otra cosa que no sea de básquet. Yo había tenido la chance de tener otros partidos con mucha gente, pero esta final superó todas las expectativas, fue lindísima, la gente de Racing más allá de no haber ganado, fue muy respetuosa, muchos se quedaron en la cancha y nos aplaudieron cuando festejamos. También la gente de Neptunia reconoció a los chicos de Racing … a Mati Novello lo aplaudimos todos, es un fenómeno”.

Pasados los festejos, que todavía no terminaron, la pregunta surgió en forma espontánea. Y tanto Linares como Grutzky no esquivaron la respuesta. “Queremos jugar el Federal para Neptunia, que nadie tenga dudas. Lo charlamos varias veces con Kily, un poco en forma inconsciente, porque estábamos en competencia, pero el deseo y las ganas están. Tenemos jugadores capacitados para jugar el Federal, los dirigentes del club han hecho un esfuerzo enorme para que no nos falte nada en toda la temporada y también se merecen dar este salto. Esperaremos, pero queremos jugar el Federal con Neptunia”, sostuvo Grutzky. En la misma línea, Kili Linares lo remarcó “sería hermoso poder sostener este grupo en el Federal, hay potencial, un cuerpo técnico capacitado, dirigentes trabajadores. Sería muy bueno que Neptunia pueda jugar a nivel nacional, este proyecto merece tener esa chance”.