“Llevo más de 5 años haciendo esta obra, he representado en toda la Argentina, ha ganado el Ace de oro en la temporada de Buenos Aires, la Estrella de Mar de oro en la temporada de Mar de plata, el Konex de platino como mejor unipersonal de la década y tuve la oportunidad de llevarlo por todo el país. En estos años, también la presenté en Uruguay, en Caracas, Miami, Israel y Madrid pero, por primera vez, hago esta gira por Entre Ríos. Esta es mi primera incursión en los teatros Entre Ríos”, contó el Mauricio Dayub en diálogo con el programa Ahora o Nunca.

El reconocido actor, relató los entretelones de “El equilibrista” y mencionó que antes de hacer el estreno masivo, realizó 10 funciones con 7 u 8 personas invitadas que testearon junto a él la puesta artística.

“Cada vez que hacía uno de estos ensayos cuando terminaba la función no se movía nadie, se quedaban sentados en la platea, había una emoción muy profunda, muy diferente a lo que me había pasado otras veces. Durante la obra manejo más de 30 objetos, había aprendido a tocar un instrumento, a hacer equilibrio arriba la cinta y los cambios de vestuario se producen como pequeños trucos de magia, a la vista del espectador, había muchas cosas que iban más allá de lo que yo había hecho hasta ese momento”, referenció.

Se realizaron más de 800 funciones a lo largo y ancho del país, que disfrutaron más de 300.000 personas.

Un secreto familiar y Entre Río en el epicentro

”Cuando yo era chico y vivía en Paraná, esto hace más de 50 años, decía que quería ser actor, era una rareza, era más un conflicto, mi mamá no sabía que decirme, no sabía qué hacer, no había donde mandarme el teatro, no era como ahora que hay teatro hasta en las escuelas. Ahora, poder hacer de grande lo que yo hacía oculto, en el garage de la casa de mis viejos, de manera profesional y tener tanta aceptación del público, sobre todo contando historias personales que representan a mi infancia, a mi familia y que por ende a mi ciudad, a mi provincia, es un honor. Y además, que eso que haya estado en otros países del mundo y la gente se sienta identificada, para mí es muy potente, porque yo siempre digo que ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó que iba a ser cuando era chico. Yo soy exactamente eso”.

El actor entrerriano mencionó que llegó a contarle del proyecto a su mamá, dos meses antes de que falleciera: “Le conté dos meses que estaba contando su historia, fue un momento muy muy emotivo, muy potente, no me voy a olvidar nunca de ese abrazo. Pero los protagonistas de la historia, salvo uno de ellos, no alcanzaron a verlo. También le mostré la obra a mis hermanos, como para para ver si me daban la autorización porque no estaba contando una historia propia ficcionada sino que era una historia que nos pertenecía a todos que yo había descubierto en Italia gracias a una película que fui a rodar a Yugoslavia”.

Mauricio Dayub narró que mientras estaba filmando en Europa, llovió durante dos días en los que no pudo grabar sus escenas: “Así que decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela en Italia, me tomé un avión y bajé sin tener la dirección, porque mi abuela me había dicho que no se acordaba la dirección y que ya no quedaban familiares, que no fuera. No obstante, insistí con el recuerdo que tenía de mi mamá que jugaba en una callecita empedrada, en la esquina había una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Así que con esa referencia fui golpeando puerta por puerta hasta encontrar a la familia de mi abuela y, descubrir por qué mi abuela hacía 55 años que no hablaba, que no escribía y, que nunca había vuelto. Esto es el corazón del equilibrista”.