Llegó el peronismo democrático, republicano y federal ¿Y el otro?

“Representamos hoy al peronismo democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar. Creemos que hay que construir un movimiento amplio y plural. Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos”.

Jorge Barroetaveña

Así reza uno de los párrafos del comunicado que lanzaron en conjunto Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto, como presentación en sociedad del nuevo espacio que pretende pelearle la superación de la grieta a Macri y a Cristina. Para despejar dudas, lo primero que se aclara es que son ‘peronistas’ y, como para poner en blanco sobre negro, se declaran democráticos, republicanos y federales, en obvio mensaje para el kirchnerismo.

La idea de este grupo de dirigentes, que salvo el cordobés, todos tienen aspiraciones de ir a más por la Presidencia, es proponer una alternativa superadora a la ineficacia de Cambiemos para resolver los problemas y el culebrón tribunalicio que persigue y perseguirá por años a Cristina Kirchner.

El gesto de la foto se trabajó durante semanas. Se iba a hacer antes, pero la muerte de De La Sota frustró la primera fecha. Cuando apareció el hueco, bastó con coordinar el lugar y dejar en claro cómo sería la presentación en sociedad. Los cuatro mosqueteros, que se proponen sepultar la grieta y darle a la sociedad una alternativa política superadora, son cuidadosos a la hora de hablar de las formas. ¿Por qué? Nadie sabe aún si habrá una interna entre ellos para definir el candidato a Presidente o si irán por afuera o por adentro de la estructura histórica del PJ, hoy de nuevo en manos del kirchnerismo después de la breve intervención barrionuevista. Tampoco qué harán con Cristina y sus millones de votos, determinantes para resolver una elección, a favor o en contra.

Es obvio que una foto no alcanza para construir en política, hace falta bastante más que eso. Hay que darle contenido y más continente, lo que se traducirá en otras incorporaciones. Hay gobernadores como Bordet, Manzur o Bertone que están esperando turno para sumarse, aunque ninguno tiene pretensiones presidenciales. El nudo de la representación institucional del nuevo espacio peronista no K, será el Congreso de la Nación y la cantidad de legisladores que puedan aportar. Su capacidad de influencia está demostrada en las negociaciones por el presupuesto que llevan adelante con el Ejecutivo y hasta dónde la podrían direccionar. Claro que el viejo axioma de ‘cuanto más cerca se está del poder, más responsable te tenés que volver’ es algo que no podrán evitar. ¿Qué harán por ejemplo, si alguno llega a la Presidencia, con el acuerdo con el FMI que la Argentina acaba de firmar?

Al cabo, irán todos a una PASO propia para definir quién encabeza el espacio, o no todos llegarán a la meta final? Todo indica que serán Massa y Urtubey los que tendrán más hilo en el carretel para bancarse una campaña, aunque nadie sabe aún cómo será la dinámica de la relación entre ellos. Aunque no lo dicen, todavía no saben qué hacer con Cristina.

No hay encuesta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que le de menos de 20 o 25%. Su armado de Unidad Ciudadana extiende sus patas a casi todo el país y amenaza con poner en jaque varias gobernaciones, hoy en manos de gobernadores peronistas no K. El poder de fuego entonces de la ex mandataria sigue vigente, y es una realidad que los que pretenden reemplazarla no pueden evitar. Es probable que con ella no ganen, pero sin ella tampoco.

Hay, de todas maneras, una lógica que guía los pasos de la ‘nueva’ alternativa. Si le tuercen el brazo y logran que Cristina no sea candidata, intuyen que esos votos, que quedarán huérfanos de padre y madre, terminarán yendo, inevitablemente, hacia ellos. Jamás podrían elegir a Macri-Cambiemos como opción. A la inversa, si Cristina se impone a todos sus detractores y llega a la final, los votos de la ‘alternativa’ estarán en la misma disyuntiva que en el 2015. ¿Podrá Cambiemos retener esos votantes en una eventual segunda vuelta?

Pergeñan pues que superar esa grieta, será el principal objetivo. Ahora, Massa lo intentó en el 2015 y quedó sepultado por un aluvión de votos. Lo mismo pasó el año pasado. Quizás el empeoramiento de la situación económica sea la hendija que le permita colarse a esa estrategia.

En el oficialismo ya están jugados. Intentarán pasar los peores meses de la recesión, con el horizonte puesto en el segundo semestre del 2019 (otra vez el segundo semestre), cuando se cuenten los verdaderos porotos. Antes tendrán que pasar claro un largo invierno de recesión y ajuste, que derivará en el aumento de los índices de pobreza, tal como acaba de reflejar el INDEC. Macri optó pues por decir la verdad y avisar que lo que viene será muy difícil. Si todavía la sociedad le deja algo de hilo en el carretel está por verse. Será un juego cruzado de conveniencias políticas y posicionamientos que es probable que conduzcan, por enésima vez en la historia, a votar al ‘menos malo’ o ‘en contra de’. Nada superador claro, todo tristemente conocido.