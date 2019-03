Llevan a juicio al padre de la alumna que golpeó a un docente del Bértora

Si bien es muy probable que todo termine en una simple probation por el tipo de imputación, prácticamente no hay antecedentes que registren un caso similar. Sin dudas servirá como ejemplo y advertencia para aquellos padres que intenten golpear a un profesor.

El caso se originó el pasado 21 de septiembre y la noticia se propagó rápidamente por toda la ciudad cuando se publicó la historia a través de ElDía. La conmoción había tocado a la opinión pública porque no había antecedentes de un docente golpeado, al menos en Gualeguaychú.

Ese día, el hombre de 42 años, padre de una alumna de segundo año del Instituto José María Bértora, acudió al llamado que le habían hecho desde el colegio y apenas ingresó se topó con su hija que le contó una historia que en principio estaba lejos de lo que realmente pasó.

La adolescente se resistió a permanecer dentro del aula durante una clase que se enmarcaba en la Enseñanza Sexual Integral que el profesor de Música estaba dando. Se debía realizar un trabajo sobre la proyección de la película “Plegarias para Bobby” que se había hecho la semana antes, en donde se debía debatir respecto al mensaje de la película, basada en hechos reales, ocurridos a mediados de la década del setenta, en donde el protagonista es un joven gay que se suicida a causa de la intolerancia religiosa de su madre y de la sociedad que lo rodea.

La adolescente de 14 años no quería realizar el trabajo práctico y cuando se lo manifestó al profesor de música, el docente le explicó que debía justificar por escrito los motivos por los cuales no lo iba a hacer. La joven aducía que los padres no pagaban una cuota para que fueran a hablar de eso en la escuela y menos en el horario de música.

La discusión se fue tornando cada vez más fuerte y la adolescente estalló en un ataque de ira, y requería abandonar el aula. El docente de 30 años se lo impidió porque el establecimiento educativo tiene una responsabilidad social mientras el alumno no es retirado por un tutor. Por ello se decidió llamar a los padres de la menor, principalmente para que concurrieran a calmarla por el estado en que se encontraba.

Cuando el padre arribó a la escuela, su hija le dijo que el docente le había impedido salir del aula y que la había tomado de los brazos. El hombre le pidió a su hija que lo llevara hasta donde estaba el profesor de música y después que la joven se lo identificó, lo golpeó sin mediar ninguna palabra.

La fiscal Natalia Bartolo sólo esperaba que llegara el informe de antecedentes del imputado por lesiones leves y tras ello, el lunes se requirió la audiencia de elevación a juicio al Juez de Garantías para llevar a juicio al imputado por lesiones leves.