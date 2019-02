Lo bocharon en un examen de historia y apuñaló a la vicedirectora

El chico había llevado el cuchillo al colegio. El objetivo era la profesora que lo había desaprobado. Su declaración y la de sus padres.

El adolescente de 14 años que apuñaló a la vicedirectora de su colegio después de que lo bocharan en un examen tenía otro objetivo: asesinar a su profesora de historia. Esa fue la explicación que le dio a los policías que lo escoltaron hacia el Centro Judicial de La Banda de Santiago del Estero. “Hace siete días que venía planeando cómo matar a la profe de historia”.

Su tono cambió cuando estuvo delante del juez de Control y Garantías que lleva la causa por el ataque a Alejandra Díaz, vicedirectora de la escuela Normal Dr. Benjamín Gorostiaga. “Me siento mal, sé que lo que hice está mal y estoy arrepentido”, aseguró ante el magistrado.

“Llegué y fui al baño. Empecé a temblar, tenía miedo; me temblaban las manos, pero sabía que tenía que hacer algo. Estaba nervioso, salí del baño, tiré el petardo en la galería para llamar la atención y ahí la encontré a la vicedirectora. Me temblaban las manos y la ataqué. Cuando vi sangre me asustó; estaba muy nervioso”, describió, según consigna el diario Crónica.

En tanto, también declaró la madre del menor. “Mi hijo es muy bueno. No tiene amigos porque en la cuadra no hay varones. Se dedica a la lectura. No es malo, ni violento o agresivo como lo pintaron. Es muy dulce, servicial, me ayuda con sus hermanos. No entiendo qué le pasó”.

Su padre, en cambio, reconoció que el reciente divorcio de su matrimonio podría haber afectado a su hijo. “Reconozco que lo que hizo está mal. Voy a reparar el daño que él causó, me siento muy culpable porque nuestra separación lo afectó mucho”. El adolescente fue sobreseído, pero será sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas.