La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España este domingo a las 16. A la espera del partido que se disputa en el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Scaloni definió la formación y hará tres variantes en busca del bicampeonato tras la estrella ganada en Qatar hace cuatro años.

La primera modificación será en el lateral derecho: Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. El jugador del Atlético de Madrid se había quedado con el puesto en el Mundial, pero no estuvo solido en el último compromiso, donde además el gol de los ingleses llegó por su banda. En cambio, el defensor de River ingresó en su mejor versión en el segundo tiempo, ganó terreno y se quedó con el lugar en la final del Mundial.

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En ese mismo lado de la cancha está el segundo cambio en la formación de la Selección Argentina. Tras quedarse afuera de los titulares con Inglaterra pero ser clave con su ingreso, Rodrigo De Paul recuperó su puesto por Giuliano Simeone. Por su ascendencia en el equipo y el plus que saca en partidos clave, el Motorcito será titular.

Por último, la gran sorpresa es la salida de Leandro Paredes, quien no estaba al ciento por ciento desde lo físico. ¿Quién entra? Nicolás González se mete en la formación de la Selección Argentina para la gran final del Mundial con España.

La formación confirmada de la Selección Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Fuente: TyC Sports Online