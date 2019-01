Los dos equipos de Urdinarrain se bajaron del Regional Federal

Deportivo y Juventud Urdinarrain desistieron de participar del Torneo Regional Federal Amateur que dará comienzo a fines de enero. Ambas instituciones esgrimieron cuestiones económicas y cuestionaron la falta de organización por parte del Consejo Federal.

Lo que empezó como un rumor, terminó confirmándose en la tarde de ayer. Ninguno de los equipos de Urdinarrain que tenían asegurada la clasificación para disputar la primera edición del Torneo Regional Federal Amateur, tomará parte del torneo, sumándose a una gran cantidad de equipos que anteriormente se habían bajado de la competencia.

Juventud Urdinarrain había conseguido la clasificación ascendiendo del último Federal C, donde venció a Unión Agrarios Cerrito y consiguió el pasaje para disputar el Torneo Regional, mientras que Deportivo había clasificado al coronarse campeón de la Copa Entre Ríos y ocuparía la plaza de la Federación Entrerriana.

Los presidentes de ambas instituciones, Marcelo Miño (Juventud Urdinarrain) y Martín Gonzalo (Deportivo), confirmaron a ElDia la renuncia de sus equipos y coincidieron en criticar la organización del torneo. “Es un torneo que tiene muchas dudas y pocas certezas. Económicamente es inviable para cualquier institución chica como nosotros, pero además de lo económico, que es un tema primordial, no hay en el Consejo Federal de AFA nadie que pueda brindar información cierta sobre el tema, nadie sabe nada, se han ido bajando equipos y no hay una reestructuración de zonas. Un desastre”, sostuvo Gonzalo.

Por su parte, Miño indicó que “nosotros teníamos la intención de jugarlo, pero evaluamos costos y entendimos que era muy complicado. Además, al bajarse Deportivo, nos quedaríamos sin clásico, que iba a ser quizá la única forma de poder recaudar buen dinero por venta de entradas. Sumado esto a que hay escasa información en AFA, decidimos no jugarlo y poder proyectar clasificar para la siguiente edición, con un año de trabajo y esperemos con otro panorama”.