Continúa el fortalecimiento de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) como ámbitos clave para el acompañamiento en los primeros años de vida. Estos espacios combinan propuestas pedagógicas, momentos de juego, hábitos cotidianos y trabajo articulado con las familias, en un entorno orientado al desarrollo integral.

Actualmente, más de 260 niños asisten a los ocho EMPI distribuidos en distintos puntos de la ciudad, ampliando el alcance de una red de cuidado y educación temprana. En ese marco, se realizó una visita al EMPI “Voy Creciendo”, donde se compartió una jornada completa de actividades que reflejan el trabajo cotidiano que se desarrolla en estos espacios.

En cada EMPI, la organización diaria se estructura a partir de rutinas que brindan previsibilidad y acompañamiento, favoreciendo la participación y la socialización. La jornada comienza con propuestas de música y movimiento que generan un clima de encuentro, expresión y disfrute. Luego, los niños comparten el desayuno, fortaleciendo hábitos saludables y espacios de convivencia.

A lo largo del día se desarrollan distintas actividades lúdicas y pedagógicas que abordan diversas temáticas. En esta oportunidad, las propuestas estuvieron orientadas al mundo de los animales, con juegos, canciones, cuentos con títeres, experiencias al aire libre y dinámicas que estimulan la motricidad fina. También se incorporaron actividades creativas, como pintura de caras, vinculadas a la temática trabajada durante la semana.

La jornada incluye además momentos centrales como el almuerzo y el cierre del día, que se realiza con una canción de despedida junto a las docentes. Estas instancias forman parte de una organización que prioriza el cuidado, la contención y el aprendizaje, acompañando a cada niño en su proceso de crecimiento.

El trabajo diario en los EMPI refleja una línea de acción sostenida que pone el foco en los primeros años, entendidos como una etapa clave para el desarrollo. A través de propuestas concretas y del vínculo cercano con las familias, estos espacios garantizan el acceso a experiencias educativas y de cuidado que acompañan el crecimiento de los niños en toda la ciudad.