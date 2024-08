En la jornada de hoy, continúa la actividad del Torneo Provincial Juvenil 2024 en categorías Sub 17, Sub 15, y Sub 13.

En la divisional mayor, habrá dos partidos entre equipos locales en cancha de Pueblo Nuevo.

A las 14 horas, Independiente será local de Juventud Unida, mientras que a las 16, el dueño de casa enfrentará a Sarmiento.

Central Larroque, por su parte, visitará a las 16 a Atlético Colonia Elia y, por último, Central Entrerriano visitará a Gualeguay Central, a partir de las 16.45.

Por el Provincial Sub 15, Central Entrerriano viajará a Victoria para enfrentarse, a partir de las 11.30, a Sarmiento de aquella localidad.

A las 12.30, Central Larroque visitará a Sociedad Sportiva de Gualeguay y, desde las 15, Sarmiento hará lo propio frente a Gualeguay Central.

Por la divisional Sub 13, el último campeón Sarmiento recibirá a Ñapinda de Colón.

En tanto que Juventud Unida y Central Entrerriano viajarán a Gualeguay para medirse con Libertad y Centro Bancario respectivamente, ambos desde las 14 horas.

Torneo Oficial Alexis Arbelo

Este sábado se pondrá en marcha la fecha 12 del campeonato local del fútbol Infanto Juvenil.

Por la zona 1, aquella que reúne a los clubes que cuentan con las seis categorías oficiales, Defensores del Oeste recibirá a su clásico rival Sarmiento en 2010, 2011 y 2013, en los horarios de las 13.30, 14.45 y 16 respectivamente.

En otra de las tiras, Defensores del Sur será local en su cancha de Juventud Urdinarrain en Sub 17, 2010, 2011 y 2013 (10, 11.30, 13 y 14.15 oportunamente).

Mientras que, en Urdinarrain, Deportivo será local de Deportivo Gurises en una jornada que contará con todas las categorías (Sub 17/ 10hs., Sub 15/11.30, 2010/13hs., 2011/14.15hs., 2012/15.30 y 2013/16.30).

La fecha continúa mañana con los partidos de las dos categorías de Sarmiento (postergaron sus encuentros por los compromisos en el Torneo Provincial) ante Defensores del Oeste: Sub 17 a las 9 horas y 2009 desde las 10.30.

También se disputará la tira completa entre Central Larroque – Central Entrerriano y Juventud Unida – Sporting. Además, Sud América recibirá a Independiente, en cinco de las seis categorías.

Por su parte, en la zona B, aquella que reúne a los clubes que no disponen de todas las divisionales, se disputará este sábado de forma completa la fecha.

Defensores de Ceibas será local en el estadio del Polideportivo Municipal de Ceibas a La Vencedora en Sub 17, Sub 15 y 2011, en los horarios de las 11, 12.30 y 14 respectivamente.

En las mismas categorías, Isleños Independientes recibirá a Black River, con la siguiente programación: 12 horas en Sub 17, 13.30 en Sub 15 y 15 en 2011.

En su estadio, Sportivo Larroque será local de Atlético Sur desde las 12 en Sub 15 y 13.30 en Sub 17.

En el estadio Mario Urriste, Unión del Suburbio recibirá a Camioneros, a partir de las 11 en 2011 y 12.15 en 2013.

Mientras que, en Pueblo Belgrano, Cerro Porteño enfrentará a Juvenil del Norte en la tira con más partidos: 11 horas en Sub 17, 12.30 en 2009, 14 en 2011 y 15.15 en 2009.