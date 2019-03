Los medicamentos aumentaron un 40% en lo que va del año

El Círculo Farmacéutico de Gualeguaychú informó sobre el incremento experimentado durante los últimos dos meses. En este contexto, la gente se vuelca más a los genéricos porque se pueden vender fraccionados. Sin embargo, se afirmó que la crisis no generó un desabastecimiento.

Acorde al resto de los rubros, la industria farmacéutica no es ajena a la crisis y los efectos inflacionarios que se experimentan en el país: durante los últimos dos meses, los medicamentos tuvieron un aumento que ronda en el orden del 40%. Así lo informó Juliana Etchemendy, la titular del Círculo Farmacéutico de Gualeguaychú.

“El aumento viene por sistema y no es aplicado por cada farmacia particular. Los precios se van actualizando y todos trabajamos con el mismo valor. Esto es por los convenios que se firman con cada laboratorio a nivel nacional, y el valor lo constatamos a diario en el sistema”, explicó la farmacéutica.

Este contexto modificó el comportamiento de los clientes de las farmacias, y ahora muchos prefieren volcarse directamente a los medicamentos genéricos –son los que tiene la misma composición cualitativa y cuantitativa que los de marca pero que se denominan con el nombre de la droga– que en vez de los de los laboratorios.

“Otra opción que tiene el vecino que no puede comprar la caja completa es acudir al genérico, que tiene la característica de que se puede vender fraccionado (como por ejemplo en tableta). Esto no quiere decir que el comprador no venga con una receta, pero sí tiene la particularidad de que se puede blistear con un costo sensiblemente inferior”, explicó la profesional.

“Actualmente, el paciente lleva lo indispensable y ya no compra algo extra para completar el botiquín en casa y tampoco se abastece como muchos hacían antes”, agregó sobre los efectos de la crisis en otra de las ramas del sector.

Además de las razones generales, en la industria farmacéutica influyó mucho la disparada del dólar debido a que muchos de los medicamentos son importados. Sin embargo, este factor no generó ningún desabastecimiento de medicamentos, como si sucedió con otros productos que se importan del exterior.

“La provisión de medicamentos no se ha alterado y es normal. No se ha registrado ningún tipo de faltante, como ha sucedido en otras oportunidades”, informó.

Los jubilados y las obras sociales

Uno de los sectores que más depende de los medicamentos son las personas de la tercera edad, quienes además del aumento también sufrieron que la obra social de los jubilados deje de cubrir varios medicamentos. “El PAMI está sacando medicinas del vademecum, es decir que no les están cubriendo una serie de remedios a sus afiliados. En esta circunstancia, el jubilado hace lo que puede, y en ocasiones no lleva para todo el mes, generándose así una situación que lo puede perjudicar en su salud”, lamentó Etchemendy.

“Los adultos mayores tienen inconvenientes con la presión arterial, y ya sea por prevención o para controlarla deben contar con su medicación, lo mismo para la diabetes, aunque en este caso rige una ley nacional que el PAMI cumple”, agregó

Con respecto a las restantes obras sociales, indicó que “todas están con un grado de complejidad y cada farmacia puede elegir con cual trabajar y con cual no. Ahora bien, si una elige trabajar con un una obra social debe atenderla. Sin embargo, la mayoría de las farmacias que conforman el círculo trabajan con todas las obras sociales”.