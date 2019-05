Los radicales decidieron sostener Cambiemos pero sin descartar una PASO

La UCR seguirá en el frente que llevó a Macri al poder, pero exigen por parte del PRO una mayor apertura y que los cargos se disputen en las internas.

Sostener Cambiemos y fijar, por escrito, que habrá una toma de decisiones más plural dentro de la coalición oficialista. En esos dos puntos acordaron por unanimidad todos los popes del radicalismo el jueves, durante una cena en la marisquería Plaza Mayor. Una masa crítica de la UCR, sin embargo, también avanzó sobre otra tesis: que Cambiemos necesita ampliar su base de sustentación política y que para ello sería necesario habilitar una PASO en la categoría a presidente.

Cómo ampliar Cambiemos, con quiénes y cuándo hacerlo son aspectos donde los radicales aún muestran divergencias de cara a la convención nacional de la UCR.

Una parte importante del radicalismo consideró que será necesario habilitar una interna que compita en las PASO con Macri, mientras que otros referentes pidieron en cambio poner el foco en la “gobernabilidad” del día después de las elecciones.

De estos temas discutieron los jefes de interbloque legislativos Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado); los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy); el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador; el diputado José Cano, el senador Ángel Rozas y los referentes nacionales Ernesto Sanz y Enrique “Coti” Nosiglia, entre otros.

El encargado de redactar un primer borrador de un documento -que se hará circular antes de la convención que tendrá lugar el lunes 27 de mayo- será Cornejo. La elección no es menor: el gobernador y presidente del partido volvió a irrumpir ayer con rimbombantes declaraciones cuando dijo que “no hay que descartar que Macri no sea candidato”. “Muchos coinciden con Alfredo aunque no lo digan”, señalaron cerca del mendocino el día después de la cena partidaria.

En el PRO por ahora rechazan de plano la posibilidad de que Macri habilite una interna. “El que gobierna en un distrito define la estrategia, esa es la regla no escrita que tenemos”, recuerdan en Casa Rosada. Y aseguran que no hay una masa crítica dentro de la convención dispuesta a modificar la identidad de Cambiemos. “Es la opinión de una persona”, dicen sobre las declaraciones públicas de Cornejo.