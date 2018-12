Los Senadores de Cambiemos pidieron “terminar con la impunidad”

Los legisladores del Bloque Cambiemos expresaron su preocupación por la decisión judicial que dispuso la prisión domiciliaria a algunos de los implicados en la denominada Causa de los Contratos Truchos de la Legislatura, entre ellos, a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri.

La polémica disposición la tomó, en las vísperas de la Navidad, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que está integrada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak.

Para el Bloque de Senadores de Cambiemos el beneficio que se le otorgó al cuñado del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, “cubre todo con un manto oscuro de sospecha de que existió un operativo político de alto vuelo”.

A través de un comunicado, los integrantes del bloque opositor en la Cámara Alta entrerriana, lamentaron la “cada vez más frecuente influencia del poder político en las más altas esferas del Poder Judicial de la provincia”.

“La tan anhelada independencia de los tres poderes, en vez de consolidarse, se diluye. Todos los entrerrianos nos anoticiamos, y con asombro, en las vísperas de la Navidad, de este cambio de prisión que lograron algunos implicados en el resonante caso de los contratos truchos de la Legislatura. Esto no ayuda, en lo más mínimo, al sistema Republicano, del cual mucho se habla, pero poco se logra construir”, se indicó.

Para el Bloque de Senadores de Cambiemos, pese a los fundamentos que se brindaron para otorgar la prisión preventiva domiciliaria, esa decisión “nunca debió haberse adoptado”. “Si bien es cierto que pudieron haberse dado ciertas circunstancias en la unidad penal, entre ellas, la supuesta falta de un adecuado alojamiento, esto es de vieja data, y el actual Gobierno Provincial muy poco se ha ocupado de esta situación”, se indicó.

En ese sentido, los senadores de Cambiemos cuestionaron que los beneficiarios de la prisión preventiva domiciliaria sean quienes están vinculados con la política. “En un sistema republicano, si una persona está detenida debe haber razones fundadas para ello y, esencialmente, alguna necesidad para resguardar la investigación en forma ordenada y prolija”.

“Nadie pone en dudas que las cárceles están superpobladas de detenidos, de ello dan cuenta todos los medios periodísticos, se indicó.

Asimismo, se recordó que, con la puesta en marcha de la ley de persecución al narcomenudeo, se incrementó la lucha contra el narcotráfico y, con ello, la cantidad de personas alojadas en las unidades penales.

“Como Bloque de Senadores de Cambiemos propusimos para evitar este colapso, que las dependencias del Ejército Argentino sean utilizadas como complemento o anexo del Servicio Penitenciario. Pero como fue una idea de los legisladores de Cambiemos, la desestimaron, a lo mejor para lograr justamente una situación como la que se invoca por la mayoría de los magistrados (Mizawak y Carubia), de que no están dadas las condiciones adecuadas en las cárceles para ciertos detenidos, y, desde luego, producir esta situación que cuesta mucho entenderla, máxime cuando los destinatarios de este beneficio son personas vinculadas con la política, o familiares que altos funcionarios, o de algún exgobernador”.

El Bloque de Senadores de Cambiemos entiende que todo esto no es casual, sino que está dentro del marco de seguir sosteniendo la impunidad para ciertos sectores vinculados con aquel Gobierno Provincial que dejó, el 10 de diciembre de 2015, una provincia destrozada, y que hoy puja por volver a ganar espacio político, y con el claro sueño de regresar el 10 de diciembre de 2019. Frente a este escenario, todos deben, no solo estar alertas, sino trabajar para que ello no ocurra. Hay que terminar con la corrupción y la impunidad. Ese es el gran desafío que tiene Cambiemos frente al proceso electoral que ya está en marcha, proceso que debe llevarlo a ser Gobierno en la Provincia de Entre Ríos”.