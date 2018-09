Los trabajadores pidieron una política que no los excluya del sistema

La medida de fuerza fue contundente en la ciudad. No hubo transporte de larga, mediana y corta distancia. La adhesión en las escuelas -fundamentalmente en las públicas- también fue alta. Gremios y movimientos populares se manifestaron en el centro de la ciudad. Se realizó un Cabildo Abierto y Olla Popular en la plaza San Martín.

El paro nacional también se hizo sentir en la ciudad. La Terminal de ómnibus no operó, y como pocas veces había lugar para estacionar, cuando normalmente la capacidad de la playa está colapsada por coches, en su mayoría, de trabajadores de la industria automotriz que viajan a Zárate. Los 12 andenes no recibieron un solo micro; mientras que las boleterías mostraron escasa actividad. “Solo gente que viene a sacar pasajes para mañana, por hoy, pero poco y nada de movimiento”, indicó uno de los boleteros. A todo esto dos mujeres llegaron para “tomar un colectivo que venía del norte con destino en Buenos Aires”, pero en la terminal se enteraron que el “ómnibus no iba a pasar”. Por su parte, los remiseros indicaron que “Tuvimos muy poca actividad”.

Poco después de las 9 de la mañana, agrupaciones sindicales, movimientos de jubilados, y partidos políticos se congregaron en 25 de Mayo y España, en pleno centro de la ciudad para manifestarse. Pasadas las 10, la principal arteria de la ciudad quedó cortada. Los manifestaron se ubicaron en la calle y cantaron consignas contra el gobierno nacional, particularmente contra la figura del Presidente Mauricio Macri.

Testimonios y pedidos al Gobierno

Celeste, integrante de una de las cooperativas que trabaja para el municipio, destacó que se movilizó para “acompañar a su sector y defender la economía social”. Destacó que con el estado municipal “no tenemos inconvenientes, pero somos los primeros en sufrir el ajuste del estado nacional”.

Jorge Guerrero, mientras hacía sonar el parche de su tambor contó que trabaja de albañil y que la situación en su rubro es crítica. Oscar Ávila, secretario de la seccional de Agmer Gualeguaychú, dijo que estaba en la calle junto a los “compañeros de la CGT y de la CTA” manifestándose, y haciendo conocer el momento que “atraviesa el trabajador en Argentina”.

Pidió al gobierno nacional que “haga un alto, reflexione y se ponga a dialogar con los trabajadores, en la búsqueda de una solución”. Dijo que la “política económica se debe diseñar con los trabajadores, y no sin ellos”.

En lo que tiene que ver con el acatamiento al paro, por parte de los docentes, indicó que el “lunes fue del 50%, mientras que el martes rondó el 75%”.

Por su parte Gastón Silva, trabajador de la textil Rontaltex que tiene su planta en el Parque Industrial Gualeguaychú, expresó que la situación en “ la fábrica es complicada, debido a que la misma opera de lunes a viernes, cinco días a la semana, generando suspensiones y preocupación en el personal”. Dijo que el motivo de que esto ocurra pasa por “las importaciones que tienen a maltraer a la industria nacional en todo el país”.

Julio Monzón, secretario del gremio de Aceiteros, dijo que los trabajadores “no la están pasando bien”. Indicó que “algunas plantas están paradas, obreros suspendidos por falta de trabajo, debido a una economía que está llevando a que los mismos empresarios tomen medidas drásticas”. Señaló que la situación llegó a un “punto intolerable”.

Diego Sánchez, referente de la CTA, indicó que en la jornada de protesta se “mezclan los sentimientos”. Por un lado, lo que “está padeciendo el pueblo argentino por las políticas de entrega que está haciendo este gobierno”. Señaló que mientras Macri se “abrazaba con el Fondo Monetario Internacional, los trabajadores estamos en la calle”. Por otro lado, remarcó que “tenemos que construir unidad entre todos los sectores que estamos afectados por estas políticas”. El dirigente reivindicó la CGT Gualeguaychú y a los compañeros de la “CTA local que han puesto todo su esfuerzo en esta jornada”. Opinó que la crisis no tiene precedentes y advirtió que desde el sector de los trabajadores “nos vamos a seguir movilizando hasta que esto cambie”.

Por su parte, un representante de Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático), indicó que “tendríamos que estar haciendo horas extras a esta altura del año”, sin embargo “llevamos 2 semanas suspendidos”, debido a que las importaciones que abrió este gobierno nos “perjudica notoriamente”. De “hacer 250.000 cubiertas por mes, estamos fabricando 20.000 con el 80% de las máquinas paradas”. Y en cuanto a cámaras de “25.000 pasamos a 3.000”, detalló.

Cabildo Abierto y Olla Popular

A las 11 la columna avanzó por 25 de Mayo con destino a la Plaza San Martín donde aguardaban integrantes de la seccional Gualeguaychú de la Confederación General del Trabajo que lidera Claudio De Los Santos.

El dirigente gremial dijo que el acatamiento a la medida de fuerza fue importante. Aseguró que el gobierno nacional “no ha sabido interpretar las manifestaciones”, y que “todos perdemos con estas medidas”. Comentó que “gente que está en la movilización pierde el día, premios y presentismo”, pero “están para acompañar a personas que la están pasando muy mal”.

Indicó que el gobierno se “jacta de la cuestión electoral”, y el pueblo no puede esperar 2 o 4 años para manifestarse en las urnas, y una manera de expresarse es con “movilizaciones en donde el trabajador expresa su descontento y malestar con las políticas económicas que se están implementando”. Dijo que el rumbo se “puede y debe corregir en una mesa de diálogo”. Cerró diciendo que el gobierno “tiene que tomar real dimensión de la situación”.

Cerca del mediodía se desarrolló el Cabildo Abierto en la plaza, haciendo uso de la palabra representantes de distintos sectores. Cabe destacar que en el lugar se instaló una olla popular que estuvo a cargo del gremio de gastronómicos.

El documento

Poco antes del mediodía del martes se leyó el documento elaborado por los trabajadores al pie del monumento al General San Martín.

Un nuevo paro nacional de actividades laborales convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), nos reúne al pueblo trabajador aquí autoconvocados en esta emblemática plaza San Martín para expresar la realidad social y laboral preocupante que atraviesa nuestro sector; mediante lo que dimos en llamar Cabildo Abierto donde cada sector ejemplifico cómo está impactando y agobiando una asfixiante inflación que no cede, con una devaluación que no cesa de mellar el poder adquisitivo de los salario. No conforme con ello este gobierno nacional pretende aprobar un presupuesto signado de recortes y una nueva toma de deuda con compromisos que imponen ajustes que en el marco de la realidad social son al menos inapropiados e injustos con los sectores más vulnerables. Sin dudas que el eje de discusión con el sector obrero esta desvirtuado, reclamar mejoras en las condiciones laborales y un salario digno parece ser metas utópicas de conseguir porque nos pretenden mantener entretenidos enfrentando cada una de las fuentes laborales que se caen en el correr de los días”, remarcaron.

Las pancartas

La mayoría identificaba a los sectores que se congregaron en 25 y España y luego marcharon a la plaza San Martín. Otros, como la de los trabajadores textiles, advertía sobre la importación de ropa que perjudica a la industria nacional.

Sindicato Único de Trabajadores del Neumático

Sindicato de Aceiteros de Entre Ríos

Movimiento Cooperativo Gualeguaychú

No a la Reforma Jubilatoria Camam

El ingreso de ropa importada elimina miles de puestos de trabajo. Cuidemos el mercado interno y la producción nacional

Corriente Nacional Agustín Tosco

Partido Comunista Federación Juvenil Comunista

Agmer Gualeguaychú

Federación Cooperativas de Trabajo de Entre Ríos

C.C. René Salamanca

Ollas populares sí. Secuestros y Torturas nunca más.

CTA Gualeguaychú.

Sindicato de Luz y Fuerza

Los bancos

El único que operó con normalidad fue el Nación; mientras que el Bersa abrió sus puertas para que la gente pudiera realizar operaciones en los cajeros internos; mientras que la banca privada trabajó puertas adentro.