Los transportistas fueron convocados para discutir el aumento del boleto, pero no irán

Ninguno de los responsables de las tres empresas que tienen a cargo la licitación del servicio irá hoy a las 11 al Concejo Deliberante. Esta actitud responde a que fueron convocados de manera informal, mediante un llamado telefónico. “Es una estrategia para seguir dilatando las respuestas”, dijeron desde el sector.

El transporte público es noticia por estos días. Desde el lunes, Todos los choferes de transporte urbano adheridos a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se plegaron a la medida que afecta al interior del país y que, concretamente, consiste en la no prestación de servicio desde las 22 hasta las 6 de la jornada siguiente, como ocurrió los primeros días de esta semana.

Esta medida tiene origen en el incumplimiento por parte del sector empresarial del acuerdo paritario, que estimaba un aumento del 15% anual, en tres veces. El primer 5% fue abonado en marzo, pero el segundo, que debería haber impactado en los haberes de octubre no se pagó. Esta situación generó la reacción de la UTA, que resolvió el recorte horario nocturno en todo el interior del país.

El problema es grave y no se agota en el 5% no percibido por los trabajadores, ni mucho menos. Las empresas, que pusieron el grito en el cielo tras el anuncio de la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional, atraviesan una situación económica por demás compleja. En Gualeguaychú, el último aumento del boleto –se pasó de $10 a los actuales $13– tuvo lugar en abril, con un dólar de $20.

En el medio, el peso argentino sufrió una tremenda devaluación, la inflación se disparó y los insumos –entre ellos, lógicamente, el gas oíl– y los repuestos dolarizados se volvieron cada vez más caros. Hoy, después de seis meses, los costos fijos de las empresas del sector tuvieron un considerable aumento, atado al dólar, en comparación con los ingresos, que se contabilizan en pesos.

Es por eso que las empresas vienen reclamando hace meses sentarse a discutir con los conejales una nueva suba en el valor del boleto. Hasta ahora no habían tenido respuesta. Y la que tuvieron ayer tampoco conformó a los representantes del sector.

La convocatoria existió. Las firmas Delcausse Hnos., Santa Rita y El Verde, concesionarias del servicio público, fueron citadas para hoy a las 11. El problema es que la citación no fue bajo los términos formales.

“No hubo notificación por escrito. Nos llamaron a los teléfonos de las empresas y dejaron dicho que nos esperaban para tratar el aumento del boleto”, confió a ElDía uno de los empresarios del transporte de la ciudad.

“Es claro que sólo buscan dilatar aún más la situación. Al no haber nota, la reunión es informal. Por lo tanto, no tiene validez para la Justicia, donde parece que vamos a terminar resolviendo la situación. No estamos dispuestos a fundirnos trabajando, ni a que el gobierno haga política a costa de nuestro trabajo”, expresó la misma fuente.

Los empresarios demandan un boleto único de $18 y $10 para el secundario. El boleto primario no se paga en la ciudad.

Sigue el paro

La medida de fuerza afecta a los usuarios desde el lunes y, ante el fracaso en la reunión entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) que tuvo lugar en la tarde de ayer, continuará “por tiempo indeterminado”, según informaron desde la UTA. Anoche, las tres líneas urbanas dejaron de trabajar a las 22, mientras que hoy comenzarán a prestarlo desde las 6.