Los votos que hacen falta para acceder a una banca en la Cámara de Diputados

En un escenario de fuerte polarización, es un desafío para los partidos más chicos alcanzar el piso de votos requerido para tener chances de alcanzar una banca de las 34. Pero además, deben pasar el piso del 1% de los votos en las PASO.

La ley electoral de la provincia Nº 2.988 dispone el modo de adjudicación de las bancas en la Cámara baja. Rige, en primer lugar, la “cláusula de gobernabilidad” que consagra la Constitución y que garantiza al partido que gana 18 de las 34 bancas.

Quedan así 16 bancas para distribuir entre las distintas fuerzas en una relación en la que incluso entra el partido que gana, siempre y cuando supere el 50% de los votos. El desafío para las fuerzas más chicas es alcanzar un piso con el que entrar en el reparto. Pero ese piso de votos no puede conocerse de antemano porque sólo se obtiene con los resultados de la elección. Sin embargo, puede arriesgarse una estimación.

De arranque

La Ley 2.988 fija en su artículo 114 el método de distribución de las bancas y en el artículo 92º define lo que es el “derecho a representación” que surge de un número igual “al cuociente electoral” que surge de sumar “todos los votos emitidos en la elección, inclusive los votos en blanco” y dividirlo por “el total de bancas que comprende la convocatoria”.

El padrón tiene 1.080.298 y el nivel de participación ronda en Entre Ríos el 80% que representa alrededor de 864 mil votos. De la división de ese número por 34 bancas a distribuir, surgiría un piso requerido de votos de al menos 25 mil votos. “Apostamos a llegar a más, a 30 mil que es lo que, seguro, nos permitiría entrar en la distribución”, dijeron desde el MST.

Las previsiones hacen suponer que regirá el artículo 115 de la ley por el que se asignan las 18 bancas al partido que gana, aun cuando no haya obtenido la mitad de los votos válidos. La excepción fue en 2011 cuando la lista de candidatos a diputados que llevaba Sergio Urribarri superó el 50% de los votos y el peronismo se sumó al resto de las fuerzas políticas en la distribución de las 16 bancas restantes.

Suponiendo que la fuerza que gana tiene asignados 18 puestos de antemano, corresponde distribuir el resto del siguiente modo: “Se sumarán los votos obtenidos por los partidos minoritarios -segunda, tercera y cuarta fuerza- con derecho a representación, y se dividirán por las bancas que les corresponde a los mismos. El resultado que se obtenga será el cuociente de las minorías”, dice la ley.

Los votos obtenidos por cada lista se dividirá por ese “cuociente de minorías” y el resultado indicará las bancas a asignar a cada fuerza. Suponiendo que la segunda fuerza obtenga entre el 32 y el 35 por ciento de los sufragios -no en las PASO si no en general de junio-, podrían estimarse entre 276.500 votos y 302.400 votos.

2017- 2019

Tomando como referencia la cantidad de votos obtenidos por el MST y el PS en 2017, 39.100 votos y 35.300 votos, respectivamente, puede preverse que el cuociente de minorías ronde -si se alcanzarán aquellos resultados- entre 19 mil y 24 mil votos. Con esos caudales de votos, la segunda fuerza podría tener asignadas entre 13 y 15 bancas, habilitando el ingreso de una tercera posición.

Pero el carácter de la elección es sustancialmente distinto al de 2017 por cuanto gana peso la definición de los cargos ejecutivos, la polarización y la preeminencia de los partidos mayoritarios.

El MST y el PS, para repetir la elección de 2017, deberán lograr que el electorado de los partidos mayoritarios pueda poner en la balanza el corte de boletas para sumar voces al debate legislativo que expresen a la izquierda y el progresismo.

Además, deberán pasar el filtro de las PASO por una cláusula de la Ley Castrillón (Nº 9.659) que impone alcanzar el 1% de los votos para poder pasar a la elección general. Ese piso, que ha sido señalado como “proscriptivo”, no es tan simple en unas PASO en las que las boletas de la tercera y cuarta fuerza deberán “hacerse ver” entre una gran cantidad de boletas sábanas de los frentes electorales. Por caso, en Paraná, habrá siete boletas del peronismo; y otras cuatro del radicalismo. (Fuente: Página Política / autora: Luz Alcain)