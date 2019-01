Luciano Castro habló de Sabrina Rojas y sorprendió al definir a su ex

En pleno día de playa, el actor habló con LAM de la ruptura y destacó que la decisión fue en armonía.

Las vacaciones familiares de Luciano Castro (43) y Sabrina Rojas (38) en Mar del Plata se vieron alteradas tras la confirmación de su separación, luego de nueve años juntos y dos hijos en común, Esperanza (5) y Fausto (4).

Esquivo a ahondar sobre de la ruptura, y tras el móvil que le dio la actriz a Intrusos detallando que el fin de la pareja había sido consensuado y con amor, el actor no pudo eludir las preguntas de la notera de Los Ángeles de la Mañana, en un día de playa.

“No puedo parar a hablar, tengo ganas de surfear… No me puse de acuerdo para que hable Sabrina, no soy político”, le dijo Castro a Maite Peñoñori, con tabla en mano y a metros del mar.

Más distendido, Luciano se detuvo unos minutos y habló de la separación. “¿Con Sabrina quedó todo bien? Ella habló como que están en muy buenos términos”, le comentó la cronista, y él enfatizó: “Sabrina es lo más grande del mundo”.

Luego, detalló: “No hagamos un drama, ya está. Es más fácil lo simple que lo complejo. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. Punto. No nos gusta dramatizar y nunca fuimos mediáticos. Hay gente que le interesa salir a contarlo. Nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y para nuestros hijos”.