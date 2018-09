Luego del paro, vuelve a funcionar la recolección de residuos

Tras la suspensión de la actividad, dispuesta por el paro nacional que afectó el servicio brindado por Higiene Urbana municipal, en la mañana del miércoles a las 6, la recolección vuelve a ser normal.

Como otros sectores que se vieron afectados por la adhesión de los trabajadores a la jornada de paro por 24 horas dispuesta por la CGT y la CTA, y acompañada por diversas organizaciones sindicales, políticas y sociales, el servicio prestado por Higiene Urbana municipal vuelve a ser el habitual.

Luego de no sacar los camiones recolectores a la calle, desde las 6 de esta mañana –horario en el que comienza el primer recorrido– volverán a recoger la basura. Es importante no sacar a la calle todos los residuos juntos, ya que no se deben mezclar los del martes (orgánicos, húmedos) con los del miércoles (inorgánicos, secos).