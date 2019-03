“Nuestro único compromiso es con el vecino, no con un partido político”

El candidato a concejal por el vecinalismo Luis Castillo se diferencia de sus adversarios en las urnas al afirmar que el movimiento Gualeguaychú Entre Todos sólo le deberá rendir cuenta a los gualeguaychuenses.

“Hay un oficialismo (por el piaggismo) que no da respuestas y una oposicion que evidentemente no sabe buscarlas (por Cambiemos)”, con estas palabras, Luis Castillos, el primer precandidato a concejal por el movimiento vecinalista Gualeguaychú Entre Todos describe a sus adversarios en las urnas, de los cuales se diferencia además por los intereses: “La gente ya no se siente identificada con los partido, sino con las ideas. Eso es lo que fortalece al vecinalismos, porque nuestro único compromiso es con la ciudad y el vecino, no con un partido”.

“Por un lado está la cuestión del Gobierno nacional y su liberalismo salvaje, y creo que nadie quiere esto. Y por el otro, desde 1987 a la fecha que en Gualeguaychú los gobiernos son peronistas, y muchos de los funcionarios actuales fueron funcionarios de la gestión anterior. Hacerse los distraídos no tiene sentido”, criticó.

El precandidato a concejal por la lista que aspira a llevar a Domingo Carrazza a la intendencia con Celso “Chicho” Bereciartu como viceintendente explicó además los ejes de la gestión del vecinalismo en caso de ganar: “Para conseguir un Municipio eficiente necesitamos, ante todo, la transparencia de la gestión. Y la transparencia significa dar información. Al revés de lo que muchas veces se piensa, que el pueblo y la gente esté informada no es sinónimo de pérdida de poder. Por el contrario: es legitimar el poder. Si yo te digo la verdad, es que la situación real de todas las áreas es así”.

“Cuando hacemos las recorridas por los barrios, cuando salimos a caminar para escuchar al vecino, la respuesta es muy positiva. Muchos agradecen que hayamos aparecido porque consideran que hace falta una alternativa”, afirmó y agregó: “Uno ve que hay problemas que van pasando de una gestión a otra y que no se resuelven.

“A la gente le gusta mucho que seamos los candidatos los que salimos por las calles a panfletear. Somos nosotros los que le ponemos el pecho, no tenemos un aparato político atrás que haga este esfuerzo. Pero además, las personas nos reciben bien porque al ser nosotros los que los escuchamos, cuando prometemos algo lo hacemos mirándolos a los ojos, como cualquier vecino”.