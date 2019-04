Macri: “Mientras algunos deciden parar, nosotros estamos trabajando”

A modo de comparación con la administración de Cristina Kirchner, probablemente su principal rival en las elecciones de octubre, planteó: “Sería muy fácil agarrar y dar un giro hacia atrás y tomar los recursos que tenemos y gastarlos todos hoy y comprometer las futuras generaciones, pero no lo vamos a hacer. Sería muy fácil estar en cadena nacional y obligarlos a escucharme todos los días, pero no lo vamos a hacer… O sería más fácil manejarnos con periodistas amigos y poner mucha propaganda para convencerlos de lo que hacemos o de lo que no… o ir con la gobernadora a inaugurar una obra que no se terminó para sacarnos una foto, pero eso no lo vamos a hacer porque sería volver atrás y los argentinos hemos decidido no volver atrás”.