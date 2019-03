La entrevista completa a Macri: Su padre, Lavagna y Cristina

Ante la consulta sobre el viaje a Cuba de Cristina Kirchner, Macri reconoció que no vio el video en donde la ex presidenta explica los problemas de salud de su hija Florencia. Sin embargo, fue categórico al señalar que la ex Jefa de Estado “no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo”. “Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad, le echa la culpa a los demás de lo que ella hace”, agregó.