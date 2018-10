Macri visitó la Villa Olímpica y almorzó con deportistas argentinos

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, visitó la Villa Olímpica y compartió el almuerzo con algunos de los deportistas argentinos que participan de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Durante el recorrido, el mandatario le confirmó en exclusiva a Clarín que Diógenes de Urquiza será el secretario de Deporte una vez que se concrete la salida de Carlos MacAllister.

Macri, acompañado por su hija menor Antonia, sostuvo que los Juegos “son una fiesta que cuenta con el gran acompañamiento de la gente”. “El fin de semana largo van a explotar de gente los palcos. Ayer estuve en Olavarría y mucha gente me preguntó por los Juegos y me dijo que iban a venir a la Ciudad a pasar el fin de semana para ver las competencias”, contó Macri.

En las imágenes difundidas por el Comité Olímpico Argentino se ve al Presidente recorriendo las instalaciones en el Parque Olímpico ubicado en Villa Soldati. Y no faltaron las habituales selfies ante la sorpresa de los deportistas.

En el comedor se sumó al almuerzo de los atletas argentinos y, de acuerdo a lo que se ve en las fotografías publicadas, eligió un menú sano, acorde al evento: pollo con ensalada. Macri compartió la mesa con, entre otros, los medallistas Sol Ordás (oro en remo), Agustina Roth (oro en BMX freestyle), Felipe Modarelli (bronce en dos sin timonel) y Facundo Firmapaz (bronce en tiro).