Madre castigó a cintarazos a su hijita y la dejó renga: El abuelo la denunció

El abuelo Domingo no lo dudó. Vio las piernitas de su nieta de dos años y actuó rápidamente. Fue hasta la casa de la madre de su nuera y coincidieron en algo. Que había que denunciar a la propia mamá de la criatura.

El caso dejó sin aliento a los que debieron intervenir. Los cintarazos que Analía le propinó a su pequeña hija de dos años, hicieron que la pequeña empezara a caminar con dificultad. “Rengueaba”, tal como se comunicó desde la Policía de Misiones cuando dio a conocer el caso. El hecho ocurrió en la localidad de Garupá.

El abuelo Domingo aseguró que “nosotros vimos que la nena estaba muy lastimada en la piernita. Se ve que ella le pegó. Primero no nos dijo nada. Le puso un pantaloncito largo para que nosotros no viéramos lo que pasó. Pero como la nena se quejaba entonces ella dijo “que sí”. Mi señora la revisó y ahí nos encontramos con esto”, expresó el hombre. “Cuando nos vio a nosotros la nena se puso a llorar. No podía casi caminar”, relató el hombre. Todo empezó a saberse el último domingo a la mañana, en el barrio Fátima de Garupá y antes de empezar a movilizar todo lo que, finalmente hizo, el abuelo de la niña le preguntó a la pareja de su hijo por qué había hecho eso. “No me dijo nada. Entonces fui hasta el lugar donde vive la madre de ella a consultar. La misma madre me dijo que le denuncie”. Acotó que “yo anteriormente veía cuando le pegaba con la mano, pero esta vez se pasó. Las dos piernas impresionaban, era algo para no quedar callado”, aseguró el abuelo, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“Mi hijo no estaba, cuando volvió ya había pasado todo. Él no sabía y se encontró también con la mamá de ella. Esto no se debe hacer. Yo a la denuncia no la pienso retirar, ella sigue detenida”, enfatizó Domingo, que por ahora tiene a cargo la niña golpeada y a otra más pequeña aún, de apenas un año.