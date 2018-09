Mañana se juegan los cuartos de final de la Copa Gualeguaychú de futsal

Serán cuatro encuentros que se disputarán por la noche en el CEF Nº 6, para definir los semifinalistas del torneo. Además, en la semana se jugaron partidos por la tercera del Clausura.

A las 20.30 del domingo se medirán Decano ante Juventud Unida en Cancha 1, mientras que en Cancha 2 estarán jugando Santos Futsal ante Gimnasia B, el único equipo de la categoría C que sigue en carrera en la Copa.

A las 21.30 en Cancha 1 se estarán enfrentando Gimnasia ante Nacional Futsal, reeditando el choque de la final del Apertura de Mayores A, mientras que en Cancha 2 lo harán La Vencedora frente a Independiente.

En la semana se jugaron partidos correspondientes a la cuarta fecha del Clausura. El miércoles en Mayores C, Cerro Porteño derrotó a San Martín B por 5 a 3, Estación Central superó 13 a 10 a Febo y Gimnasia B dio cuenta de Sud América 2 a 1, mientras que en Mayores A, Fénix derrotó a Jockey Club 10 a 5.

El jueves en Mayores B, Decano superó a Malvinas Argentinas 9 a 3 y Sarmiento hizo lo propio con Valencia por 5 a 2. En tanto, en Mayores A, Gimnasia superó a Juventud Unida 2 a 1 y Nacional Futsal dio cuenta de La Vencedora 3 a 1.

Anoche jugaban por la cuarta fecha de Mayores B, Sporting ante Independiente y San Martín frente a Los Fantásticos, en Mayores C se enfrentaban Sarmiento B frente a Niupi y en Mayores A, Sirio Libanés se medía ante Santos Futsal, mientras que el lunes a las 20.30 jugarán La Vencedora ante Nacional Futsal en Juveniles y a la misma hora en Cancha 2 jugarán Sarmiento ante Deportivo Gurises también en Juveniles, mientras que a las 22.00, en Mayores A se enfrentarán La Vencedora ante Fénix en un partido postergado.