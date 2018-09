Maradey: “El Consejo de Seguridad es parte de un proceso de maduración democrática”

El último jueves se realizó en la Jefatura Departamental de Policía un encuentro del Consejo de Seguridad que estuvo encabezado por el intendente Piaggio. Y el Viceintendente, coordinador del organismo, destacó la importancia del mismo.

El lugar de encuentro fue el salón “San Sebastián” en la sede de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, y allí se reunieron diferentes actores de la ciudad para compartir una nueva reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC).

Estuvieron presentes el intendente Martín Piaggio, el viceintendente Jorge Maradey, autoridades judiciales, municipales, el senador provincial Nicolás Mattiauda, ex jueces, Jefes de Fuerzas (Directores de Unidad Penal N° 9 y 2, Jefe de Escuadrón 56 Gendarmería Gualeguaychú) y entidades intermedias, entre otros.

“Es un honor para mí el estar aquí presente con ustedes como coordinador de este nuevo espacio de participación ciudadana, el cual se ha creado muy recientemente a través de la sanción de la Ordenanza N°12.222 del año 2018”, sostuvo Maradey al comenzar la presentación del encuentro, e inmediatamente agregó: “Quiero agradecer el compromiso de las instituciones que representan para integrar y participar de un espacio que tiene como eje central una temática tan importante para nuestra ciudad: la seguridad ciudadana”.

“Como coordinador de este nuevo organismo considero vital esta instancia participativa, en primer lugar, para que abordemos una temática que está en boca de todo habitante de toda ciudad, y a la cual debemos abocarnos con las particularidades y características que tiene nuestra Gualeguaychú; y en segundo lugar considero que es vital porque hay tantas visiones y opiniones sobre la seguridad como habitantes. Esa diversidad enriquece el debate, pero debemos llegar a acuerdos mínimos que nos permitan trabajar mancomunada y articuladamente, sobre todo con aquellas instituciones que tienen responsabilidades directas sobre la cuestión”, remarcó Maradey.

“Asimismo, quiero detenerme en el espíritu de la norma que crea el CSC, el cual conozco, ya que como Presidente del Honorable Concejo Deliberante vivencié todo el proceso legislativo junto a los concejales de nuestra ciudad, de quienes, aprovechando la oportunidad, quiero destacar la madurez política para tratar el proyecto que originó la Ordenanza que nos convoca”, sostuvo el Viceintendente.

“Considero importante destacar que el espíritu de esta norma es la creación de un nuevo espacio de participación ciudadana, de los tantos que hay en nuestra ciudad, y de los cuales debemos sentirnos orgullosos porque somos modelo en el país gracias a ellos”.

“En ese contexto favorable de participación ciudadana se inserta este CSC para potenciar toda esa democracia directa, desde la perspectiva de la seguridad democrática, articulando el esfuerzo de todas las instituciones que lo conforman, y sobre todo, sumando nuevos actores para que confluyan todos los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de vida de esta ciudad”, agregó.

“Quiero remarcar, que este no es un espacio coyuntural, sino que es parte de un proceso de maduración democrática, de participación, al cual debemos retroalimentar para sostener y hacer crecer. En ese marco de ideas, quiero pedirle a todos que dejemos las mezquindades de lado, que dejemos todo interés corporativo, sectorial, y por sobre todo partidario, quiero pedirles que tengamos la altura suficiente para trabajar con una visión de largo plazo, sin buscar efectos mediáticos o resultados inmediatos, ello, sobre todo teniendo en cuenta que estamos próximos a un año electoral. De todos depende tener el compromiso y la altura suficientes para sobrevolar todas esas situaciones coyunturales”, aseguró.

Para finalizar, el Viceintendente dijo: “Quiero que reforcemos la construcción de un concepto amplio de seguridad ciudadana, entendida desde el paradigma de la seguridad democrática, con profundo respeto a la constitución y a los derechos y garantías que ella confiere al ciudadano. En este lugar no podemos tener una visión miope de la cuestión, ni prometer soluciones mágicas al vecino, ni menos aún hacer uso de la demagogia punitiva como respuesta fácil y cortoplacista al conflicto social. Este creo es el centro de la cuestión: el conflicto social y sus causas. Allí debemos poner la proa. La violencia no se soluciona con más violencia, la seguridad también es seguridad laboral, económica, sanitaria y social, entre otros tantos aspectos” y subrayó: “Debemos trabajar fuertemente para comprender una realidad complejísima, tengamos la responsabilidad necesaria a la hora de comunicar nuestro trabajo para no dar mensajes equívocos, dañinos y cortoplacistas. Los exhorto a que todos nos comprometamos en ese sentido y a trabajar arduamente para que este espacio crezca y se extienda en el tiempo más allá de cualquiera coyuntura política”.