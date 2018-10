Maradona polémico: “En Argentina hay mucho careta que toma de la buena”

Con apenas 25 días de trabajo al frente de su nuevo plantel, Maradona ya consiguió dos victorias en condición de local y llevó a su equipo, que estaba en la última posición, al noveno puesto (a dos puntos de la liguilla por el ascenso). Su flamante etapa como entrenador del equipo mexicano parece comenzar a tomar forma aunque Diego anticipó hasta cuándo dirigirá. “Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy”, concluyó. (INFOBAE)