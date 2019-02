Marcelo Giachello: “La temporada fue la peor en los últimos diez años”

El titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos definió como negativo este verano. Dijo que un buen fin de semana largo no salvará una temporada, la cual describió como “para el olvido”. El sector que representa no sabe cómo va a afrontar el aumento de la energía eléctrica.

Promediando la última semana de febrero y cuando el verano comienza a transitar la recta final, los balances de la temporada 2019 se hacen inevitables. Y lamentablemente, los resultados finales están lejos de ser los más esperados.

Según el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG), Marcelo Giachello, “esta temporada fue la peor en los último diez años”.

“Todo lo que se trabajó y se recaudó fue solamente para cubrir los gastos, que ante el panorama que afrontamos no deja de ser algo optimista. El sector se encuentra en un momento de emergencia. Muchos piensan que estamos bien porque ven que trabajamos el fin de semana, pero sería bueno que pasaran entresemana y observen que la mayoría de los locales directamente vacíos”, describió el Presidente de AHGG.

Giachello reconoció que durante la previa del inicio de la temporada se mostró optimista, sobre todo teniendo en cuenta que con un “real a $11, un uruguayo a $0.75 y un dólar a $40, la gente iba a terminar dando vueltas por esta zona del país, pero se inclinó por la Costa Atlántica y otros lugares”.

Afirmó que las razones de la mala temporada son varias: “No se trabajó bien por muchos motivos, y una de ellas pasa por una campaña publicitaria que no fue acorde, más allá de que el Consejo Mixto de Turismo entienda otra cosa”.

“La situación amerita seguir trabajando duro, mantener el personal, cubrir todos los gastos, de tal manera que el verano termine sin deudas”.

Ante el fin de semana extra largo de carnaval que se avecina, las expectativas son buenas y según datos oficiales la plaza hotelera está completa. Pero si el aluvión de turistas es como el que se espera, eso no serviría para revertir lo negativo de esta temporada “para el olvido”. Además, aún queda un punto importante para aclarar entre la AHGG y el Municipio: que no desvíe al turista (en especial al joven) lejos de la Costanera, donde quedan a merced de los vendedores ambulantes que no tributan ni pagan impuestos.

“Le pedimos encarecidamente al Municipio que tenga en cuenta a los que trabajamos los 365 días del año, y que a toda esa informalidad que está dando vuelta se la controle, y que se mida con la misma vara. Y si van a habilitar a alguien, que se fijen si el de enfrente tiene luz de emergencia, matafuegos, todo lo que se le pide a un alojamiento habilitado. Caso contrario, estamos hablando de una competencia desleal”, renegó.