Marcharon en apoyo a las víctimas y a los que denunciaron a Rivas

Organizada por la agrupación Rompiendo el Silencio, varias decenas de personas marcharon desde 25 de Mayo y Rocamora hasta Tribunales. El objetivo fue mostrar apoyo a las víctimas del abogado acusado de corrupción de menores y facilitación a la prostitución.

Con carteles y pancartas, pero por sobre todo invitando a la ciudadanía a dejar de amparar con el silencio a los que comenten delitos aberrantes, un grupo de personas se concentró en la esquina de Rocamora y 25 de Mayo para marcha en apoyo a los que denunciaron a Gustavo Rivas, el abogado que actualmente enfrenta un juicio por prostitución y corrupción de menores.

“Hay que tener en cuenta también que esto es un antes y un después, esto abrió una puerta en la sociedad para que no ocurran más hechos de impunidad, para que no haya más silencio, para que víctimas de este delito se animen a denunciar porque ahora se está viendo que hay algo serio, porque hay un juicio”, afirmaron a ElDía los integrantes de Rompiendo el Silencio, un grupo que trabaja para la prevención del abuso sexual en la infancia y adolescencia y los encargados de organizar la movilización.

Con pancartas donde se podía leer leyendas como “Te creo, te escucho, te cuido”, “Hablar, escuchar, prevenir. El silencio te hace cómplice” o enunciados más elocuentes como “Apoyamos a los sobrevivientes de Gustavo Rivas”, la columna de manifestantes arrancó a las 18 a caminar por la céntrica 25 de Mayo, que a esa hora estaba llena de vecinos disfrutando de la tarde del sábado, ya sea caminando o en auto.

Marcharon hasta Chalup, desviaron hacia Plaza San Martín y finalizaron el recorrido frente al palacio de Tribunales, donde la semana que viene tendrá lugar la cuarta de las 12 audiencias en la cual Rivas es juzgado.

Un detalle: los organizadores evitaron pasar por el frente de la casa de Rivas, a dos cuadras de los Tribunales. “Preferimos no hacerlo porque esta es una marcha en apoyo a las víctimas, y no buscamos confrontar con los abusadores. Eso sería beneficioso para ellos y desvirtuaría nuestra proclama. Acá lo importante son los que se animaron a denunciar y mostrarle a las víctimas de Rivas que no están sólo, y que si alguno aún no habló que no se calle la boca porque lo vamos a estar apoyando y cuidando”. Ahora, si es encontrado culpable, puede llegar a enfrentar una pena de 25 años de prisión.

El de Rivas es un caso que sacudió a toda la sociedad de Gualeguaychú: el abogado e historiador fue siempre una personalidad pública, con una activa vida social, amistades en todos los círculos sociales y alguien con grandes aspiraciones, como cuando se candidateó para ser Gobernador de Entre Ríos o como cada vez que fue titular de alguna institución social, como la Comisión de Carrozas Estudiantiles. Por estos motivos y muchos otros más, muchos lo describían como un “ciudadano ilustre”.

“Cuando nos imaginamos a un abusador sexual se nos representan imágenes monstruosas, y la realidad es que el abusador se gana la confianza del menor y también la de su entorno”, manifestó una de las manifestantes que en sus manos llevaba un cartel con un contundente “Rivas preso”.

Según informaron los abogados querellantes Estela Esnaola y Alfredo Vitale la semana pasada, cuando analizaron las primeras jornadas del juicio, “por ahora, en los testimonios presentados no hay una cronología de los hechos, pero sabemos que vamos desde los años 70 hasta entrados la primera década del 2000”.

“Gualeguaychú debe dejar de defender a Gustavo Rivas, pero más importante aún, debe dejar de minimizar a las víctimas y a los denunciantes. No hay nada que pueda justificar el accionar de este señor, y aunque su presa fueron adolescentes, no dejan de ser menores. Hay una desigualdad muy grande la que existe entre un adulto formado y con poder adquisitivo y un joven que recién despierta al mundo. Y al ser desigual, el poder de manipulación es perverso, y esto no puede quedar impune, ni ahora ni nunca”, protestaron los manifestante.